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Deportes

Federer regresará al Abierto de Estados Unidos para exhibición

Esta ceremonia de exaltación al Salón de la Fama está programada para el 29 de agosto en Newport, Rhode Island con grandes estrellas del deporte

  • 08
  • Junio
    2026

Roger Federer jugará este año un partido de exhibición en el Abierto de Estados Unidos, con lo que regresará al torneo de Grand Slam.

Federer jugará en Nueva York el 25 de agosto, días antes de ser exaltado al Salón Internacional de la Fama del Tenis. 

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Este evento titulado “Roger Federer: An Icon Returns to New York”, también incluye a estrellas como Andy Roddick, John McEnroe y Andre Agassi

Roddick ganó el Abierto de Estados Unidos de 2003, el año antes de que Federer empezara a dominar el evento.

Federer ganó cada edición de 2004 a 2008 como parte de sus 20 títulos de Grand Slam en individuales.

"Muchos momentos inolvidables de mi carrera ocurrieron en Nueva York, y el estadio Arthur Ashe es un lugar que significa muchísimo para mí”, afirmó Federer en un comunicado. 

He extrañado formar parte de ese ambiente y sentir la increíble energía que los aficionados aportan cada año".

Esta ceremonia de exaltación al Salón de la Fama está programada para el 29 de agosto en Newport, Rhode Island.

La USTA indicó que habrá más anuncios sobre el elenco del evento, que se realizará durante la semana previa al inicio de la competencia de individuales del torneo.


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