Fermín ‘Armillita IV’ celebrará entre regios 10 años de torero

Su nombre evoca la más rica y gloriosa historia del toreo mexicano, pero para Fermín Espinosa “Armillita IV”, su nombre lo obliga a continuar con la dinastía mexicana más importante del último par de siglos en toreo, que este domingo 13 de este mes de octubre, en la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, celebrará sus primeros 10 años como matador de toros ante el público regiomontano, en un cartelazo histórico que lo conforman uno de los exponentes del más puro arte del toreo sevillano, el español Juan Ortega, y el valiente y temerario torero queretano, Diego San Román, quienes lidiarán un precioso encierro de la prestigiada ganadería de Xajay, propiedad de Don Javier Sordo Madaleno.

El torero hidrocálido, triunfador el año pasado de esta histórica plaza Monumental al cortar sendas orejas tras dos meritorias faenas a sus ejemplares de El Junco, es un diestro de dinastía, consiente que la historia detrás de él, fue forjada por tatarabuelo, su abuelo, el maestro “Fermín” y su padre, han sido toreros que marcaron con letras de oro su nombre no solo en México, sino en todo el universo taurino.

El hidrocálido, triunfador en casi todas las plazas que se presenta, es dueño de una gran personalidad que la imprime en el redondel a través de las expresiones clásicas de su toreo con un estilo muy propio y una manera de sentir el toreo lento, templado y cadencioso que le han permitido irse adentrando en el gusto y el paladar de los aficionados que se recrean con su toreo. “Soy un torero clásico, me gusta el torear despacio, con gusto y que la gente disfrute y vibre desde el tendido viéndome torear”, habría dicho el diestro.

“Y aunque el toro no sabe de dinastías, el toro embiste igual a cualquiera pues en el ruedo solo están el toro y tú y recalco, el toro no sabe de nombres ni de apellidos, por eso yo he tratado de que la gente vea en mí, en base a mis aptitudes, a un torero que le gusta torear con mucha clase, despaciosidad y temple, que tiene cualidades y que cada tarde lo da todo para poder triunfar y colocarme mejor en el escalafón y las preferencias del público y aficionado del toreo”.

“Estoy muy contento por haber llegado hasta aquí tras diez años de una lucha nada fácil en los ruedos; y poderlo festejar en una plaza tan importante en un cartelazo histórico al lado de Juan Ortega y Diego San Román frente al público regiomontano es para mí muy emocionante”, indicó y agregó, “quiero venir a triunfar como el año pasado y que los aficionados sientan y vean mis avances en la expresión de mi toreo, no dejo de entrenar en el campo, y perfeccionando mi técnica con la suerte suprema que años atrás, me privó de triunfos legítimos”, finalizó.

Los boletos para esta sensacional corrida de toros están a la venta en las taquillas de la Monumental Monterrey Lorenzo Garza en su horario acostumbrado y de manera digital en la plataforma 24/7 de Superboletos.com.

Comentarios