Maná queda fuera del Salón de la Fama del Rock & Roll 2025

La banda mexicana Maná no fue incluida en la Clase de 2025 del Salón de la Fama del Rock & Roll, según se anunció recientemente, sin embargo, Fher Olvera, vocalista de Maná, agradeció en redes sociales la histórica nominación.

A pesar de no haber sido seleccionados, la agrupación hizo historia como la primera banda de habla hispana nominada a este prestigioso reconocimiento, un hito que destacó su impacto global en la música y la representación latina en un espacio tradicionalmente dominado por artistas anglosajones.

Maná expresó su gratitud por la nominación a través de un comunicado, celebrando el honor de haber sido considerados junto a leyendas de la música y dedicando este logro a la comunidad latina, especialmente a los inmigrantes.

"Agradecemos al Salón de la Fama del Rock and Roll, por haber nominado a una banda Méxicana que orgullosamente canta en español. Aunque este año no entraremos al Salón de La Fama, esta nominación ha sido histórica, fue un grito de guerra para toda la música y comunidad Latina. Al final, el premio más grande que tenemos son ustedes, verlos cantar, verlos bailar y ver la alegría y nostalgia que tienen. Ver cómo se empapan de nostalgia es lo más grande de la banda", expuso, el vocalista de Maná.

La banda subrayó que esta nominación no solo los honra a ellos, sino a toda la cultura latina y a quienes hablan español alrededor del mundo.

La lista de nominados de 2025 incluyó a 14 artistas, entre ellos Bad Company, Mariah Carey, Oasis, Cyndi Lauper, Outkast, y The White Stripes, entre otros.

Sin embargo, solo un grupo selecto fue inducido, y Maná no logró superar el proceso de votación, que involucra a más de 1,200 expertos de la industria, artistas, historiadores y un componente de voto público.

La ceremonia de inducción está programada para realizarse en Cleveland, Ohio, a finales de 2025.

A pesar de no ser inducidos, la nominación de Maná fue respaldada por figuras prominentes como Joe Walsh de The Eagles, quien afirmó: “Esta es una gran banda que debes conocer y sin duda merecen estar en el Salón de la Fama”, y Bob Roux, presidente de Live Nation US Concerts, quien destacó su poder como banda en giras globales y su compromiso con causas sociales.

Maná, formada en Guadalajara hace más de 30 años, ha vendido más de 40 millones de discos y cuenta con éxitos como “Oye mi amor”, “Rayando el sol” y “Mariposa traicionera”.

Su legado incluye múltiples premios Grammy y Latin Grammy, así como un compromiso constante con el activismo ambiental y los derechos de los inmigrantes.

Aunque no ingresaron al Salón de la Fama este año, su nominación ha sido vista como un paso significativo para la visibilidad de la música en español y el rock latino en la escena global, abriendo puertas para futuras generaciones de artistas latinos.

