Flamengo derrota al Benfica y conquista el Trofeo Algarve

Lino se convirtió en el futbolista más determinante del encuentro y encabezó el triunfo que permitió al Flamengo quedarse con el trofeo amistoso

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Flamengo aprovechó su mayor ritmo competitivo y derrotó 2-1 al Benfica en un amistoso disputado este sábado en el Estadio del Algarve, en Portugal, resultado con el que el conjunto brasileño conquistó el Trofeo del Algarve.

El encuentro también marcó el debut de Marco Silva al frente del club portugués, después de asumir el cargo tras la salida de José Mourinho al Real Madrid. Aunque las “águilas” mostraron capacidad de reacción, terminaron superadas por un rival que se encuentra en plena actividad dentro del campeonato brasileño.

Samuel Lino marca y asiste en la victoria del Flamengo

Flamengo encontró la ventaja durante el tiempo añadido de la primera mitad. Emerson Royal desbordó por el sector derecho y envió un centro que Samuel Lino, exjugador del Atlético de Madrid, convirtió en el primer gol del partido.

La respuesta del Benfica fue inmediata. Apenas unos segundos después, el conjunto portugués obtuvo un penal que el delantero griego Vangelis Pavlidis transformó para colocar el empate antes del descanso.

El equilibrio se mantuvo hasta el minuto 69, cuando Samuel Lino volvió a aparecer por la banda y envió un servicio que Wallace Yan remató dentro del área para firmar el 2-1 definitivo.

Con un gol y una asistencia, Lino se convirtió en el futbolista más determinante del encuentro y encabezó el triunfo que permitió al Flamengo quedarse con el trofeo amistoso.

Benfica muestra falta de ritmo en el debut de Marco Silva

La diferencia de preparación fue visible durante varios tramos del partido. Mientras el equipo brasileño atraviesa la mitad de su temporada y mantiene continuidad competitiva, Benfica apenas comienza sus trabajos rumbo a la campaña 2026-2027.

Marco Silva utilizó el encuentro para observar a su plantel y comenzar a definir el funcionamiento del equipo. El conjunto portugués generó algunas aproximaciones, pero tuvo dificultades para mantener la intensidad del Flamengo durante los momentos decisivos.

Prestianni recibe abucheos en un partido de alta tensión

A pesar de tratarse de un amistoso, el encuentro tuvo varios momentos de fricción. El argentino Gianluca Prestianni recibió numerosas faltas y fue abucheado de manera constante por una parte importante de los aficionados del Flamengo presentes en las gradas.

La reacción del público ocurrió una temporada después de la polémica protagonizada por Prestianni y Vinícius Júnior, quien acusó al extremo del Benfica de haber proferido insultos racistas durante un partido de la Liga de Campeones.

Benfica disputará su siguiente partido de pretemporada el 17 de julio, nuevamente en el Algarve, frente al Villarreal.

Por su parte, Flamengo regresará a Brasil y enfrentará al Olimpia de Paraguay el 18 de julio, antes de retomar su calendario de competiciones oficiales.