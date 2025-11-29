Cerrar X
Flamengo derrota 1-0 a Palmeiras y gana su cuarta Libertadores

Un solitario, pero potente gol de cabeza del defensa Danilo en el minuto 67 fue suficiente para que el "Mengao" alzara el trofeo más importante de América

  • 29
  • Noviembre
    2025

El Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia al vencer 1-0 a su rival brasileño, Palmeiras, en una vibrante final disputada este sábado en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

Un solitario, pero potente gol de cabeza del defensa Danilo en el minuto 67 fue suficiente para que el "Mengao" alzara el prestigioso trofeo, asegurando así la séptima coronación consecutiva para los equipos brasileños en el máximo certamen continental.

El gol del título

El momento decisivo llegó a los 67 minutos. Tras un saque de esquina ejecutado por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, Danilo se elevó con determinación entre los zagueros y conectó un cabezazo inatajable que se clavó en la red defendida por Carlos Miguel, sustituto del lesionado Weverton.

El gol rompió la monotonía de un encuentro táctico en el que Flamengo dominó la posesión, pero careció de profundidad, mientras Palmeiras defendía con orden en busca de un contragolpe. De hecho, el cabezazo de Danilo fue el primer remate a puerta registrado en todo el compromiso.

AP25333839919399.jpg

Dominio histórico y financiero

Con este triunfo, Flamengo se convirtió en el primer tetracampeón brasileño, superando a Palmeiras, Sao Paulo, Santos y Gremio, que se quedaron con tres títulos.

En el historial continental, el equipo carioca alcanza a los argentinos River Plate y Estudiantes de La Plata, solo por detrás de Independiente (7), Boca Juniors (6) y Peñarol (5).

Además de la gloria, el título trae consigo importantes beneficios, primero un premio económico de $24 millones de dólares, mientras que Palmeiras, como subcampeón, recibió $7 millones de dólares.

Además, el "Mengao" obtuvo su pase directo al Mundial de Clubes de 2029 y disputará la Recopa Sudamericana contra Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana. Además, en diciembre se enfrentará a Cruz Azul en el Derby de las Américas, por la Copa Intercontinental.

AP25333843403095.jpg

El camino a la floria

La victoria en Lima, escenario de la quinta final brasileña en seis años, sirve como revancha para Flamengo, que había caído ante Palmeiras en la final de 2021.

El camino hacia la cuarta estrella no fue sencillo. Tras una fase de grupos irregular donde clasificó segundo, Flamengo debió definir siempre fuera de casa en las rondas eliminatorias, superando a Internacional, a Estudiantes de La Plata en penales (tras el 1-0 global) y a Racing Club por un ajustado 1-0 global en semifinales.

Ahora, figuras como De Arrascaeta y Bruno Henrique levantan el trofeo por tercera vez en sus carreras con el club.

El equipo dirigido por Filipe Luis, quien ganó dos veces la Libertadores como jugador, aún podría extender su celebración, ya que también es líder del campeonato brasileño con 75 puntos, cinco más que Palmeiras, a falta de dos fechas.


Comentarios

Etiquetas:
