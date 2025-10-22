Flamengo vence a Racing en la ida de las semis de la Libertadores

Con un gol del colombiano Jorge Carrascal a los 88 minutos, Flamengo superó el miércoles 1-0 a Racing Club en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Después de dominar las acciones durante todo el encuentro, el equipo brasileño logró derribar el sólido planteamiento defensivo de la Academia con el tanto de Carrascal, quien anotó con un remate desde la entrada del área tras un rebote dado por el arquero Facundo Cambeses.

“Contento por la victoria, siempre buscamos el resultado ante un buen equipo”, indicó Carrascal. “Hicimos un gran esfuerzo en ataque y en defensa”.

Flamengo, que busca su cuarta corona tras alzar el trofeo en 1981, 2019 y 2022, llegará con ventaja al choque de vuelta que se disputará la próxima semana en Buenos Aires.

Racing Club, vigente campeón de la Copa Sudamericana, sobrevivió hasta el tramo final gracias a seis atajadas de Cambeses, quien no pudo evitar en cambio la caída de su valla en una de las últimas acciones del compromiso.

“Sabíamos que íbamos a sufrir, pero destaco la actitud y el carácter de mis compañeros. Seguimos con vida y ahora vamos a Avellaneda”, dijo Cambeses, quien debutó con la selección argentina la semana pasada en el duelo amistoso ante Puerto Rico.

La otra semifinal comenzará este jueves con el primer enfrentamiento entre Liga de Quito y Palmeiras.

La final de la Libertadores está prevista para el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima.

Flamengo dominó el trámite en el Maracaná de Río de Janeiro, con más de 70% de posesión de balón, pero se topó con la ordenada zaga de Racing Club hasta el acierto de Carrascal, quien fue el mejor jugador de los locales.

El exjugador de Dínamo de Moscú, que llegó al Mengao en agosto, destacó con sus regates desde la banda izquierda y las asociaciones con sus compañeros en el ataque.

Carrascal firmó la primera oportunidad de los cariocas a los 16 minutos con un disparo que detuvo Cambeses, quien realizó seis paradas a lo largo del partido.

“Todos conocemos la calidad de Carrascal”, reconoció el técnico de Flamengo, Filipe Luis. “Juega en las cuatro posiciones de ataque y está en un gran momento”.

Con una formación 5-4-1, Racing Club logró limitar la ofensiva de Flamengo, que viene de eliminar a Estudiantes de La Plata en la definición por penales.

A pesar de contar con Adrián Martínez, máximo artillero del presente certamen con siete goles (al igual que José Manuel López, de Palmeiras), Racing solo inquietó a Agustín Rossi con un intento de Santiago Solari a los 34 minutos tras el cobro de un tiro de esquina.

El delantero Pedro estuvo cerca de abrir el marcador en el descuento del primer tiempo con un remate acrobático que contuvo Cambeses.

En la segunda parte, Filipe Luis aprovechó la profundidad del plantel más costoso de la competición y renovó su ataque con el ingreso de Gonzalo Plata, Samuel Lino y Bruno Henrique.

Lino, exjugador del Atlético de Madrid, tuvo una alegría efímera a los 81 minutos cuando marcó con un remate de cabeza por encima de Cambeses, pero la acción fue invalidada por fuera de juego.

A dos minutos del final, cuando todo Flamengo estaba volcado hacia el área de Racing, Carrascal coronó su buena actuación. Cambeses rechazó un tiro de Bruno Henrique y el volante aprovechó el balón suelto para decretar el resultado final.

“Luchamos hasta el final, pero no pudimos aguantarlo. Ahora vamos a ir a buscar el partido con nuestra gente como hicieron ellos acá”, señaló el zaguero Marcos Rojo, quien desvió el tiro de Carrascal, pero no pudo evitar el tanto que definió el partido.

El volante de Racing Santiago Sosa terminó el choque con una contusión en el rostro tras un golpe involuntario de Rojo en una acción dividida en el tiempo de descuento.

