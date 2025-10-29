Flamengo sufre con uno menos y clasifica a final de Libertadores

Flamengo resistió con un jugador menos más de media hora para igualar el miércoles 0-0 con Racing Club y avanzar a la final de la Copa Libertadores.

A pesar de sufrir la expulsión del delantero Gonzalo Plata a los 56 minutos, el Mengao se defendió para hacer valer el solitario tanto logrado en el partido de ida y continuar la búsqueda de su cuarto título en el máximo torneo sudamericano.

El gol conseguido por Jorge Carrascal hace una semana en Río de Janeiro fue suficiente para que el equipo carioca asegurara presencia brasileña en la final de la Libertadores por séptimo año consecutivo.

La última definición que no tuvo equipos de Brasil fue la que disputaron River Plate y Boca Juniors en 2018 en Madrid.

De las últimas ocho ediciones, siete campeones fueron de Brasil, incluyendo los triunfos de Flamengo en 2019 y 2022. Nunca un país había logrado semejante hegemonía en la competencia desde su creación en 1960.

El rival de Flamengo se conocerá el jueves cuando se defina en Sao Paulo la llave entre Palmeiras y Liga de Quito, que tiene en ventaja 3-0 al conjunto ecuatoriano.

La final de la Libertadores está prevista para el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima.

En el estadio El Cilindro, de Buenos Aires, el arquero argentino Agustín Rossi se erigió como la figura de Flamengo, tricampeón del certamen, al completar cuatro paradas decisivas a lo largo del compromiso.

La defensa de Rossi y de todo el Mengao tuvo mayor protagonismo tras la tarjeta roja que vio Plata por una agresión contra Marcos Rojo cuando el juego estaba detenido en el tramo inicial de la segunda parte.

El cuadro dirigido por Filipe Luis había salido a plantar cara en Avellaneda y en el primer tiempo provocó dos atajadas del arquero Facundo Cambeses, una de ellas con el rostro en una clara llegada de Giorgian De Arrascaeta.

Racing también tuvo una ocasión para abrir el marcador en un primer tiempo de ida y vuelta, pero Rossi detuvo un potente cabezazo de Tomás Conechny.

El libreto del encuentro de vuelta de las semifinales cambió con la expulsión de Plata, que obligó a Flamengo a prescindir de Carrascal y De Arrascaeta, sus jugadores más creativos, y reforzar la defensa con la entrada de Danilo.

Con el aliento de su hinchada, Racing, vigente campeón de la Copa Sudamericana y cuyo único título de Libertadores llegó en 1967, se volcó al ataque con el ingreso de Duván Vergara, Luciano Vietto y Adrián Balboa.

Rossi evitó la caída de su valla a 20 minutos del final en intentos consecutivos de Agustín Almendra y Adrián Martínez, uno de los máximos artilleros del torneo, junto a José Manuel López (Palmeiras), con siete dianas.

A los 74, Rojo vio la cartulina roja, pero la sanción fue invalidada tras la revisión del video al corregir que su choque con Leo Ortiz había sido con la cabeza, en lugar de con el codo como había apreciado en primera instancia el árbitro chileno Piero Maza.

El cuadro conducido por Gustavo Costas buscó igualar la serie con hasta 38 centros al área, pero la zaga de Flamengo protegió la ventaja con orden y sacrificio, sobre todo con la actuación de Leo Pereira, que ganó 11 despejes.

En el tiempo de descuento, Rossi coronó su gran actuación al bloquear un tiro de Vietto desde el punto penal.

