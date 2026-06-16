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Floyd Mayweather enfrenta cargos por presunto fraude en Las Vegas

El excampeón mundial de boxeo fue acusado de emitir un cheque sin fondos para comprar un reloj de lujo; su próxima audiencia está programada para septiembre

  • 16
  • Junio
    2026

El exboxeador estadounidense Floyd Mayweather enfrenta dos cargos por delitos graves en Las Vegas tras ser acusado de emitir un cheque sin fondos para la compra de un reloj de lujo en una tienda de reventa especializada.

De acuerdo con registros judiciales del condado de Clark, Nevada, el excampeón mundial fue señalado por los delitos de robo y por girar un cheque sin fondos suficientes con presunta intención de defraudar.

La comparecencia inicial del expeleador estaba programada para este lunes en el Tribunal de Justicia de Las Vegas; sin embargo, Mayweather no acudió personalmente y fue representado por un abogado durante la audiencia.

Acusan a Mayweather de emitir cheque sin fondos

Según la denuncia presentada por la Fiscalía del condado de Clark, los hechos se remontan a diciembre de 2024.

Los fiscales sostienen que Mayweather emitió un cheque por $200,000 dólares a través de Wells Fargo Bank para concretar una compra en la tienda de artículos de lujo Gold and Beyond, ubicada en Las Vegas.

Las autoridades alegan que el exboxeador no contaba con fondos suficientes en la cuenta utilizada para realizar el pago, situación que derivó en la apertura de una investigación y posteriormente en la presentación formal de cargos.

La acusación fue presentada oficialmente en abril de este año y actualmente continúa su curso en los tribunales de Nevada.

Su próxima audiencia será en septiembre

Tras la audiencia inicial celebrada esta semana, el proceso judicial continuará durante los próximos meses.

La siguiente comparecencia del exdeportista quedó programada para septiembre, fecha en la que se espera que avance el análisis de las acusaciones presentadas por la fiscalía.

Hasta el momento, ni Mayweather ni su equipo legal han realizado declaraciones públicas detalladas sobre el fondo de las acusaciones.

El caso coincide con su regreso a los cuadriláteros

La situación judicial ocurre mientras Mayweather se prepara para volver a protagonizar un combate de exhibición internacional.

El estadounidense tiene previsto enfrentarse nuevamente a Manny Pacquiao, once años después de la histórica contienda conocida como la "Pelea del Siglo", celebrada originalmente en Las Vegas.

Además, el exboxeador confirmó recientemente su participación en el evento Battle of the Legends, programado para el próximo 27 de junio en Atenas, Grecia.


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