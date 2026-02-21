Podcast
Deportes

Mayweather anuncia regreso al boxeo profesional

El invicto boxeador estadounidense Floyd Mayweather planea volver al ring en 2026 tras nueve años retirado y promete romper récords de taquilla

El legendario boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. aseguró que pondrá fin a su retiro de nueve años para volver al boxeo competitivo a mediados de 2026.

Mayweather, quien cumplirá 49 años el próximo martes, no disputa un combate profesional desde 2017, cuando derrotó a Conor McGregor en una de las peleas más mediáticas del deporte. Tras ese triunfo, que dejó su marca en 50-0 con 27 nocauts, anunció su retiro por tercera ocasión.

Desde entonces, el excampeón mundial en cinco divisiones ha permanecido activo únicamente en combates de exhibición frente a celebridades y figuras de otros deportes.

Exhibiciones y nuevo plan competitivo

Entre sus rivales recientes figuran el influencer Logan Paul, el peleador japonés Mikuru Asakura y John Gotti III, nieto del conocido jefe mafioso.

El púgil también anunció una nueva exhibición para el segundo trimestre del año frente a Mike Tyson, de 59 años, aunque todavía no se confirma sede ni socio televisivo.

No obstante, Mayweather insiste en que después de esa presentación volverá a la competencia oficial bajo un acuerdo promocional con CSI Sports/Fight Sports.

“Todavía tengo lo necesario para establecer más récords en el deporte del boxeo”, afirmó en un comunicado.

El estadounidense sostuvo que, desde su próximo evento con Tyson hasta su siguiente pelea profesional, seguirá generando las mayores cifras de taquilla y audiencia global.

Una carrera marcada por cifras récord

Durante más de una década, Mayweather fue considerado la mayor estrella del boxeo estadounidense. En 2015 venció a Manny Pacquiao en la pelea más lucrativa de la historia hasta ese momento.

Su estilo defensivo, velocidad de manos y la personalidad de “Money May” impulsaron tanto su éxito deportivo como su fortuna fuera del ring.

Disputas legales y financieras

En paralelo, el excampeón mantiene varios frentes legales. A inicios de año presentó una demanda contra Showtime Networks y el expresidente de Showtime Sports, Stephen Espinoza, alegando que se le adeudan más de 300 millones de dólares.

La querella también señala presuntas fallas de la cadena para protegerlo de prácticas comerciales de su asesor financiero de largo tiempo, Al Haymon.

Además, enfrenta otra demanda por presunto impago del alquiler de un apartamento en Manhattan y disputas económicas con al menos dos joyeros.

El anuncio llega un año después de que Pacquiao, de 47 años, reanudara su propia carrera. El filipino tiene programado enfrentar a Ruslan Provodnikov el 18 de abril en Las Vegas.


