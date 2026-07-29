FMF abre investigación por incidente en Santos vs Atlas

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol abrió una investigación por el incidente registrado durante el partido entre Santos Laguna y Atlas

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La Federación Mexicana de Futbol inició una investigación formal sobre el incidente registrado durante el encuentro entre Santos Laguna y Atlas, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

La decisión fue tomada por la Comisión Disciplinaria luego de revisar los reportes presentados por los oficiales del partido y tras la difusión de videos que generaron controversia en los últimos días.

Dicha polémica surgió después de que circularan grabaciones en las que presuntamente integrantes del cuerpo técnico del Atlas aparecen cerca del vestidor de Santos durante el descanso del encuentro disputado en el Estadio TSM Corona.

Según la versión que comenzó a difundirse, algunos miembros del staff rojinegro habrían intentado escuchar las indicaciones que el entrenador de Santos, Renato Paiva, ofrecía a sus jugadores antes del inicio de la segunda mitad.

Las imágenes muestran a varias personas acercándose de manera consecutiva a la zona cercana al vestidor lagunero, situación que derivó en cuestionamientos sobre una posible conducta antideportiva.

La Comisión Disciplinaria ya analiza el caso

A través de un comunicado oficial, la Federación Mexicana de Futbol confirmó el inicio del procedimiento.

“La Comisión Disciplinaria informa que inició una investigación en seguimiento a los hechos reportados en los informes de los oficiales del partido correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, disputado entre Santos Laguna y Atlas”.

El organismo precisó que realizará un análisis de toda la información disponible antes de emitir una resolución.

“La Comisión Disciplinaria realizará el análisis y, una vez concluido, emitirá la resolución correspondiente”.

La Comisión Disciplinaria informa: pic.twitter.com/Cx7yvxEyJP — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) July 28, 2026

Santos entrega documentación y testimonios

Horas antes del anuncio de la FMF, Santos Laguna informó que ya había presentado pruebas y documentación ante la Comisión Disciplinaria para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El club señaló que atendió la solicitud realizada por la Federación y entregó la información requerida dentro del procedimiento de investigación.

“Club Santos Laguna informa que, en atención a la solicitud realizada por la Federación Mexicana de Futbol, derivada de la determinación de la Comisión Disciplinaria de abrir un procedimiento de investigación respecto de un incidente ocurrido durante el medio tiempo del partido ante Atlas FC, presentó la documentación correspondiente en los términos requeridos”.

La institución lagunera también manifestó su confianza en que el proceso se desarrollará conforme a la reglamentación vigente.

“Confiamos en que la Comisión Disciplinaria llevará a cabo la investigación correspondiente y actuará en consecuencia para esclarecer lo sucedido, siempre en apego a la normativa vigente y en favor de la integridad de la competencia”.

Comunicado Oficial



Club Santos Laguna informa que, en atención a la solicitud realizada por la Federación Mexicana de Futbol, derivada de la determinación de la Comisión Disciplinaria de abrir un procedimiento de investigación respecto de un incidente ocurrido durante el medio… pic.twitter.com/nTdGIZDIbd — Club Santos (@ClubSantos) July 28, 2026

Además, Santos adelantó que no realizará más declaraciones mientras la investigación permanezca abierta.

“Por respeto al proceso, el Club no emitirá más comentarios hasta que las autoridades competentes concluyan su revisión”.

Hasta el momento, Atlas no ha emitido una postura oficial respecto a los videos que forman parte de la investigación.

Atlas se llevó los tres puntos

La controversia ocurrió durante un partido que terminó con victoria rojinegra en territorio lagunero.

Atlas derrotó 1-0 a Santos Laguna gracias a una anotación de Edgar Zaldívar al minuto 64, resultado que permitió a los tapatíos salir con los tres puntos de su visita al TSM Corona.