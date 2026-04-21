Rafa Márquez será DT de México rumbo al Mundial 2030: FMF

La Selección Mexicana ya tiene definido su futuro en el banquillo. Rafael Márquez será el próximo director técnico del equipo nacional una vez que concluya la Copa del Mundo de 2026, en lo que representa una apuesta por la continuidad y el liderazgo interno.

La confirmación llegó por voz de Duilio Davino, director de selecciones nacionales, quien reveló que el excapitán del Tri ya firmó su contrato para encabezar el proceso mundialista rumbo a 2030.

“Está firmado su contrato”, aseguró el directivo.

De auxiliar a líder del proyecto

Actualmente, Márquez forma parte del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, con quien trabaja desde agosto de 2024.

Durante este periodo, ha ganado peso dentro del grupo, consolidándose como una figura clave en el vestidor.

Su transición al cargo principal se dará tras el Mundial de 2026, cuando Aguirre concluya su ciclo al frente del equipo nacional.

El propio “Vasco” ha reconocido su influencia: “La figura de Rafa Márquez es muy importante. Se ha preparado dentro y fuera del campo”.

De cara al nuevo proceso, Márquez ya tiene avanzada la conformación de su equipo de trabajo, el cual, según Davino, está definido en un 80 por ciento.

Entre los nombres confirmados destaca Andrés Guardado, quien se integrará como auxiliar técnico, aportando experiencia internacional y liderazgo.

También estará el español Vidal Paloma, colaborador cercano de Márquez durante su etapa en el Barcelona Atlètic, así como Alfredo Talavera, quien asumirá el rol de entrenador de porteros.

El tema salarial, aún sin definición

En cuanto a su salario, aún no se ha oficializado cuánto percibirá como director técnico del Tri, sin embargo se estima que actualmente, como auxiliar, gana entre $900 mil y $1.2 millones de dólares anuales.

Como referencia, Javier Aguirre percibe entre $2.9 y$3 millones de dólares por temporada, por lo que el nuevo contrato de Márquez podría acercarse a esas cifras.

Cabe señalar que la designación de Márquez forma parte de una estrategia de continuidad dentro del proyecto deportivo de la Selección Mexicana.

Durante su etapa como auxiliar, el equipo ha logrado títulos importantes como la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro 2025, resultados que fortalecen su perfil como futuro entrenador principal.

Respaldo de una carrera histórica

La llegada de Márquez al banquillo nacional está respaldada por una trayectoria sólida como futbolista. Disputó 147 partidos con la Selección Mexicana y participó en cinco Copas del Mundo, consolidándose como uno de los referentes históricos del equipo.

Tras su retiro en 2018, inició su formación como entrenador. Fue director deportivo del Atlas, dirigió en España a la Real Sociedad Deportiva Alcalá y posteriormente al Barcelona Atlètic, filial del FC Barcelona.

Además, cuenta con licencia UEFA Pro, uno de los requisitos más exigentes en el futbol europeo.

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