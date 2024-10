‘Fue una decisión que tomé muy fácil’: Gago sobre dejar a Chivas

Fernando Gago fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Boca Juniors y tras un día de haber firmado su nuevo contrato, decidió aclarar la forma en la que salía del Rebaño.

Gago, quien llegó a Chivas para el Clausura 2024 y termino el torneo con una eliminación dolorosa ante su clásico rival, el América. Para este Apertura marchaba como noveno con 15 puntos, con cuatro triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

La salida del argentino fue más que polémica, pues el mismo había descartado su salida del club y aseguró que cumpliría su contrato.

“Tengo contrato con el club. No tengo ningún ofrecimiento de nadie”, comentó un día antes a su último partido con el equipo.

En su presentación con el conjunto Xeneize, Gago decidió que el primer contacto con Boca fue la semana pasada, y no dudo dos veces en aceptar la oferta.

“Se habló durante tres cuatro semanas. Yo recibí la llamada el martes pasado, quien me quiera creer, que me crea. Se habló por mucho tiempo, pero a mí no me llamó nadie. Tomé la decisión que creí era mejor para mí. Fue una decisión que la tomé muy fácil”.

Además, comentó haber actuado de la manera correcta, pues él tenía una cláusula de recision, la cual le permitía salir del conjunto de Guadalajara sin incumplir con su contrato.

"Siempre se van a decir cosas, yo siempre estuve muy confiado y creo que actué de una manera correcta. Obviamente, hay varias situaciones que quedan de manera personal y también para el club Chivas, son situaciones personales y no voy a estar hablando. Entiendo la opinión (las críticas de la prensa mexicana), pero considero que actué de buena manera. Tenía una cláusula de rescisión y estaba por pedido del club en mi contrato cuando firmé, ahora disfruto mucho, como dije ayer, vuelvo a mi casa, al lugar donde crecí" comentó.

Tras 287 días, Gago dejó a los rojiblancos con un récord de 17 triunfos, nueve empates, 12 derrotas y ningún título, en 38 partidos.

