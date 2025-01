Jornada 4: los partidos que transmitirá TV Azteca este martes

Este martes 28 de enero inicia la primera Fecha Doble del Clausura 2025, con la Jornada 4 de la Liga MX. TV Azteca transmitirá tres emocionantes encuentros, entre ellos Puebla vs Mazatlán, Tigres vs Xolos y León vs Chivas.

A través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la app de Azteca Deportes, los aficionados podrán disfrutar de la intensidad de estos enfrentamientos que prometen grandes emociones.

La actividad futbolística de este martes inicia con el duelo entre Puebla y Mazatlán, programado para las 19:00 horas, el conjunto de La Franja buscará aprovechar su localía en el Estadio Cuauhtémoc frente a un Mazatlán que llega con la intención de sumar puntos importantes.

Dicho partido será transmitido en vivo por la señal de Azteca Deportes.

Más tarde, a las 21:00 horas, los Tigres reciben a Xolos en el Estadio Universitario. Este enfrentamiento promete un choque emocionante, con el equipo regio buscando imponer su estilo de juego ante unos Xolos que llegan con ganas de sorprender.

Al mismo tiempo, León enfrentará a las Chivas en un duelo que estará lleno de intensidad y rivalidad, también transmitido por Azteca 7 y sus plataformas digitales.

Tendremos una semana bastante cargada de emociones deportivas 😎



Por eso te dejamos nuestra agenda semanal para que no te pierdas ninguno de nuestros eventos. 🤓#AztecaDeportes pic.twitter.com/JJjsp4xJFA — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 28, 2025

Además de los tres encuentros que transmitirá TV Azteca, este martes contará con dos partidos adicionales que estarán disponibles en otras plataformas.

El América enfrentará al Atlético San Luis a las 19:00 horas, mientras que a las 21:00 horas, el Necaxa recibe al Cruz Azul en Aguascalientes.

La Jornada 4 marca la primera de las tres Fechas Dobles que se disputarán durante el Clausura 2025. Las próximas serán en la Jornada 9, dividida entre el 18, 19, 25 y 26 de febrero, y la Jornada 16, programada para el 15 y 16 de abril.

