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Fuerza Regia se sigue fortaleciendo y ficha a Deshone Hicks

Su juego destaca principalmente por la habilidad para generar juego, atacar el aro con agresividad y crear oportunidades claras para sus compañeros

  • 12
  • Junio
    2026

De cara a la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), Fuerza Regia continúa fortaleciendo su roster con una incorporación de alto calibre.

El conjunto regiomontano ha hecho oficial la llegada del point guard estadounidense Deshone Hicks, un jugador explosivo, dinámico y con una sólida experiencia internacional que promete aportar velocidad, creación ofensiva y capacidad anotadora.

Originario de Durham, Carolina del Norte, Hicks, de 27 años y 1.78 metros de estatura, se ha consolidado en los últimos años como uno de los armadores más productivos del continente americano.

Su juego destaca principalmente por la habilidad para generar juego, atacar el aro con agresividad y crear oportunidades claras para sus compañeros en la duela.

Trayectoria internacional

Tras completar su etapa universitaria en la NCAA, Hicks dio el salto al profesionalismo en 2023. Desde entonces, ha acumulado un recorrido importante en ligas de alta exigencia en Finlandia, Uruguay y República Dominicana, demostrando capacidad para asumir responsabilidades ofensivas en escenarios de alta presión.

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Durante la reciente temporada 2025-2026, defendió los colores de Biguá en Uruguay, donde brilló con un promedio cercano a los 17 puntos y 5 asistencias por encuentro, además de registrar una efectividad superior al 50% en lanzamientos de tres puntos.

Su destacado rendimiento lo llevó a ser considerado como refuerzo por el histórico Boca Juniors de Argentina para la fase final de la Basketball Champions League Americas (BCLA).

Apuesta por el campeonato

Con este fichaje, la directiva de Fuerza Regia apuesta por el talento y la versatilidad para confeccionar una plantilla competitiva que busque mantenerse en el protagonismo del baloncesto mexicano y pelear con fuerza por el campeonato de la LNBP.

Hicks se perfila como una pieza clave para marcar diferencia en ambos lados de la cancha, liderar el ritmo del equipo y aportar la energía necesaria en los momentos más críticos de la temporada.


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