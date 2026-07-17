El equipo regiomontano superó 6-2 a Puebla en puntos de contragolpe, una muestra de la intensidad defensiva que le permitió cambiar el rumbo del partido

Inicio / Deportes / Fuerza Regia supera a Lobos en su primer juego de pretemporada

Fuerza Regia de Monterrey comenzó con el pie derecho su preparación rumbo a la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, luego de vencer 80-77 a Lobos de Puebla en su debut dentro de la Copa Zacatecas.

El actual campeón de la LNBP tuvo que venir de atrás para quedarse con la victoria en el Gimnasio Marcelino González, escenario que también marcó el primer encuentro del conjunto regiomontano bajo las órdenes de su nuevo entrenador, José Neto.

Lobos de Puebla tomó el control en la primera mitad

El conjunto poblano mostró mayor precisión durante los primeros minutos y cerró el periodo inicial con una ventaja mínima de 20-19. La paridad se mantuvo durante el segundo cuarto, aunque Lobos logró conservar el mando para irse al descanso con marcador de 41-39.

Puebla mantuvo la diferencia después del medio tiempo y llegó al último periodo con ventaja de 62-58, obligando a Fuerza Regia a elevar su intensidad en ambos costados de la duela.

Fuerza Regia reaccionó en el último cuarto

La quinteta regiomontana encontró su mejor versión durante los últimos diez minutos, con una defensa más agresiva y mayor efectividad ofensiva, Fuerza Regia ganó el parcial definitivo 22-15 para darle la vuelta al encuentro.

El duelo reflejó la intensidad propia de la pretemporada, con 10 cambios de liderato y 12 empates, antes de que el campeón lograra asegurar el resultado en los instantes finales.

Scott Bamforth fue el jugador más productivo de Fuerza Regia al finalizar con 23 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias. El capitán encestó cuatro triples y convirtió siete de sus nueve oportunidades desde la línea de tiros libres.

Jimond Ivey colaboró con 13 unidades, tres rebotes y dos asistencias, mientras que Wayne Langston aportó 12 puntos, cuatro tableros y dos pases para canasta. El centro tuvo una actuación perfecta en tiros de campo al convertir sus cuatro intentos.

Avry Holmes agregó nueve puntos y tres asistencias; Deshone Hicks registró ocho unidades y dos robos, mientras que Daniel Bejarano completó el aporte ofensivo con siete tantos.

La defensa marcó la diferencia en la remontada

Fuerza Regia convirtió 25 de sus 55 disparos de campo para una efectividad de 45.5 por ciento. Además, aprovechó los errores de Lobos para generar 25 puntos después de pérdidas de balón.

El equipo regiomontano también superó 6-2 a Puebla en puntos de contragolpe, una muestra de la intensidad defensiva que le permitió cambiar el rumbo del partido durante el último periodo.

Con este resultado, Fuerza Regia abrió de manera positiva su calendario de preparación y continuará afinando detalles antes del comienzo de la temporada 2026 de la LNBP, en la que buscará defender el campeonato.