El equipo italiano confía ahora en que Gattuso aporte continuidad a un proyecto que ha vivido numerosos cambios en el banquillo

Inicio / Deportes / Gennaro Gattuso se vuelve DT de La Lazio tras paso por selección

La Lazio anunció este martes la contratación de Gerardo Lattuso, el exdirector técnico de la selección de Italia.

El club de la Serie A anunció la noticia en un breve comunicado y no dio detalles de su contrato.

"El Lazio anuncia que ha nombrado a Gennaro Gattuso entrenador responsable del primer equipo"

El club italiano expresó su confianza en que su "experiencia, profesionalidad y determinación" contribuyan a alcanzar los objetivos deportivos de la entidad.

Esta es parte de la trayectoria de Gerardo Gattuso en el futbol

El excentrocampista comenzó su carrera como entrenador en 2013 en el Sion suizo, y, posteriormente, pasó por Palermo, OFI Creta y Pisa, con el que logró el ascenso a la Serie B en la temporada 2015-16.

Más adelante dirigió al Milan y al Nápoles, donde conquistó la Copa de Italia en 2020, el principal éxito de su carrera en los banquillos.

También entrenó a Fiorentina, Valencia, Olympique de Marsella y Hajduk Split antes de asumir la selección italiana en junio de 2025.

El equipo italiano confía ahora en que Gattuso aporte continuidad a un proyecto que ha vivido numerosos cambios en el banquillo.

Gattuso asume el reto en medio de tensiones entre los ultras, que no renovarán su abono en una protesta a la que se sumarán también aficionados 'laziale', y el presidente de la entidad, Lotito, a quien acusan de usar la entidad para sus intereses personales.

Medios italianos informaron que Gattuso firmó un acuerdo por dos años.