Gattuso renuncia a Italia tras fracaso rumbo al Mundial 2026

Este viernes, Gennaro Gattuso presentó su dimisión como entrenador de la "Azzurra" tras no lograr la clasificación al Mundial 2026, en una decisión que agrava la crisis institucional del futbol italiano.

A través de un comunicado oficial de la Federación Italiana de Futbol (FIGC), el técnico calabrés confirmó su salida tras la eliminación en la repesca mundialista.

“Con el dolor en el corazón, al no haber alcanzado el objetivo que nos habíamos fijado, considero concluida mi experiencia en el banquillo de la selección”, expresó Gattuso.

El entrenador asumió el cargo en junio de 2025 con la misión de devolver a Italia a una Copa del Mundo, objetivo que no se cumplió tras la derrota en penales frente a Bosnia y Herzegovina.

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“Un onore aver potuto guidare la Nazionale”



Comunicato ufficiale ⤵️https://t.co/GfkKzQnQv3 — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) April 3, 2026

Balance breve y sin Mundial

Gattuso deja el cargo con un registro de seis victorias y dos derrotas en ocho partidos, números que no fueron suficientes para evitar la tercera ausencia consecutiva de Italia en un Mundial.

“La camiseta ‘azzurra’ es el bien más preciado que existe en el fútbol. Por ello, es justo facilitar desde ahora las futuras evaluaciones técnicas”, añadió el estratega.

Efecto dominó en la dirigencia

La renuncia de Gattuso no llega sola. Un día antes, el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, también dejó su cargo tras las fuertes críticas por la eliminación.

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A esta cadena de salidas se sumó el jefe de delegación, Gianluigi Buffon, quien calificó su decisión como “un acto de responsabilidad” tras el fracaso deportivo.

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Mensaje de despedida

En su despedida, Gattuso agradeció tanto a los jugadores como a la afición por el respaldo recibido durante su breve gestión.

“Ha sido un honor poder dirigir a la Selección… el agradecimiento más grande es para los aficionados, para todos los italianos que nunca dejaron de brindar su apoyo”, señaló.

También reconoció el respaldo de la federación: “Agradezco la confianza y el apoyo que siempre me han garantizado”.

Desde la FIGC, Gravina, antes de su salida, destacó el trabajo del técnico, al considerar que “logró recuperar el entusiasmo en torno a la selección” y transmitió orgullo por la camiseta.

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