Gigantes de Nueva York... ¿con 3-0?

El equipo de Nueva York tiene la posibilidad de ligar tres victorias en la temporada 2022 de la NFL, ya que recibe a Vaqueros en el Monday Night.

Anoche arrancó la Semana 3 en la NFL 2022... y de aquí a la Semana 8, aproximadamente, es cuando comenzaremos a descubrir la verdadera cara de los equipos y se empezarán a separar del resto los contendientes a Playoffs.

Aun así, no dejará de haber sorpresas como las de la pasada Semana 2, donde Browns, Ravens y Raiders dejaron ir amplias ventajas para perder sus respectivos encuentros de forma lamentable en los últimos segundos.

Vamos a nuestros picks de la Semana 3, pero antes les platico lo más relevante de la Semana 2:

- Tampa Bay Buccaneers: El WR Mike Evans es suspendido un juego por pelearse con el defensa Marshon Lattimoree de los New Orlans Saints; no hubo suspensión para Lattimoree, sólo para Evans.

- Dallas Cowboys: Son la sorpresa de la semana, ya que sin su quarterback Dak Prescott derrotan a los Cincinatti Bengals con una gran actuación de su defensa.

- San Francisco 49ers: Su mariscal de campo Trey Lance se rompe el tobillo y se perderá toda la temporada... llega ´Jimmy G´ al rescate.

PICKS DE APUESTAS NFL

SEMANA 3

Gran semana para nosotros, acertamos nuestro pick de la semana y nuestro parlay, los únicos que nos quedaron mal fueron los Titans, pero, aun así, fue una gran semana acertando tres de cuatro picks.

Pero vamos a pasar a materia de apuestas de la Semana 3 y esta vez me gustaría recomendarles cuatro picks.

PICK DE LA SEMANA

RAMS -3.5

* Los Angeles Rams at Arizona Cardinals: Arizona ganó la semana pasada de milagro por errores del rival, más que por aciertos de ellos; su virtud: lucharon hasta el final, eso hay que reconocerlo, pero siendo totalmente realistas, la defensa de los Rams no le darán a Kyler Murray las facilidades y el tiempo que los Raiders dieron para lanzar. Los Rams, aunque ya les andaba dando un susto Atlanta la semana pasada, en este juego divisional ganarán por al menos un touchdown.

PICK PRESENTIMIENTO

LIONS +6

* Detroit Lions at Minnesota Vikings: Detroit es un equipo mucho más conjuntado que la temporada pasada y su quarterback Jared Goff, en su segundo año en este sistema, está jugando muy bien; por otra parte, los Vikingos y su mariscal de campo Kirk Cousins vienen de ser humillados en Monday Nigth una vez más, por lo que puede ser que eso afecte su moral y no estén totalmente enfocados en el juego. No creo que el juego lo vaya a ganar Detroit, lo que sí creo es que van a luchar hasta el final y será un juego muy cerrado que se decidirá por un gol de campo al final.

MONDAY NIGHT PICK

GIANTS -1

* Dallas Cowboys at New York Giants: Los Giants podrían empezar 3-0 la temporada, increíble... pero cierto, se nota el buen coacheo del coach Daboll y su staff, los jugadores están motivados y aunque su punto débil sigue siendo el quarterback Daniel Jones, están logrando acoplarle un plan de juego amigable para que utilice mejor sus armas y tenga menos errores. Dallas, a pesar de tener una buena defensa, de visita y sin Dak Prescott, será muy difícil que gane, me voy con los Giants a ganar por al menos un gol de campo.

