¡Golean o a casa! Tigres busca la hazaña ante Xolos

Luego de 13 partidos conservando el invicto, de los cuales en seis de ellos conservaron el cero en su portería, el miércoles fueron derrotados 3-0 por los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en duelo correspondiente a los cuartos de final del torneo de Apertura 2025 en la Liga BBVA Mx.

Los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri no había caído ante los fronterizos en fase final desde que se compite en torneos cortos, siendo dos victorias lo obtenido hasta el momento.

El balón rodará en punto de las 21:10 horas cuando el Juez Central duranguense Marco Antonio Ortiz Nava realice la señal más futbolera en la cancha del Estadio Universitario, lugar en donde se defina al tercer invitado para la instancia de Semifinales. En este escenario los de la UANL saltarán de amarillo total para disputar su batalla ante el equipo ‘tijuanense’ que lo hará con su indumentaria en rojo.

EL TRIUNFO POR GOLEADA LO ES TODO PARA TIGRES

La historia marca que son tres las batallas oficiales que han sostenido los Tigres en contra de los de la ‘jauría’ en fase final, desde que se disputan los torneos cortos. Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en dos de sus enfrentamientos y en el restante perdieron, enviaron el esférico a besar las redes enemigas cuatro veces y les propinaron tres pepinillos.

Los cuatro festejos de gol los produjeron el oaxaqueño Javier Aquino dos veces; en otra ocasión más lo hicieron el veracruzano Jürgen Damm y el argentino Lucas Zelarayán quienes levantaron al respetable de su butaca para festejar su tanto marcado.

