Cerrar X
Estadio_Universitario_Volcan_Tigres_42c574891c
Deportes

¡Golean o a casa! Tigres busca la hazaña ante Xolos

Los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri no había caído ante los fronterizos en fase final desde que se compite en torneos cortos

  • 29
  • Noviembre
    2025

Luego de 13 partidos conservando el invicto, de los cuales en seis de ellos conservaron el cero en su portería, el miércoles fueron derrotados 3-0 por los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en duelo correspondiente a los cuartos de final del torneo de Apertura 2025 en la Liga BBVA Mx.

Los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri no había caído ante los fronterizos en fase final desde que se compite en torneos cortos, siendo dos victorias lo obtenido hasta el momento.

El balón rodará en punto de las 21:10 horas cuando el Juez Central duranguense Marco Antonio Ortiz Nava realice la señal más futbolera en la cancha del Estadio Universitario, lugar en donde se defina al tercer invitado para la instancia de Semifinales. En este escenario los de la UANL saltarán de amarillo total para disputar su batalla ante el equipo ‘tijuanense’ que lo hará con su indumentaria en rojo.

WhatsApp Image 2025-11-29 at 7.53.53 PM.jpeg

EL TRIUNFO POR GOLEADA LO ES TODO PARA TIGRES

La historia marca que son tres las batallas oficiales que han sostenido los Tigres en contra de los de la ‘jauría’ en fase final, desde que se disputan los torneos cortos. Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en dos de sus enfrentamientos y en el restante perdieron, enviaron el esférico a besar las redes enemigas cuatro veces y les propinaron tres pepinillos.

Los cuatro festejos de gol los produjeron el oaxaqueño Javier Aquino dos veces; en otra ocasión más lo hicieron el veracruzano Jürgen Damm y el argentino Lucas Zelarayán quienes levantaron al respetable de su butaca para festejar su tanto marcado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Tigres_pasa_a_Semifinales_vence_5_0_a_Xolos_d6db781afa
Tigres avanza a semifinales tras vencer 5-0 a Xolos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_7ad5cf85a2
¡Dulce venganza! Rayados derrota al América y está en Semifinales
Rayados_America_3754efd721
¡Un calvario! Rayados no vence al América de visita desde 2020
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_30_T123911_825_0db9e76939
Reportan 932 detenidos y 23 toneladas de droga en Michoacán
G7_B_Tmw_TXQAAPCY_0_da99d2fb97
Taylor Swift prepara tres lujosos viajes para su despedida
EH_UNA_FOTO_2025_11_30_T121639_881_1b7a11e2b8
Sheinbaum celebra respaldo de López Obrador y destaca unidad
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_27_at_2_06_42_PM_d221fdfb39
Ármate un plan lleno de actividades para el fin de semana
Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
nacional_gertz_54e77bf4d8
Expedientes que esperan al próximo titular de la FGR
publicidad
×