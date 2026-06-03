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Guillermo Almada, cerca de ser el nuevo entrenador de América

El club y el entrenador tendrían negociaciones, las cuales estarían en pausa por una diferencia en el contrato de alrededor de $500,000 dólares anuales

  • 03
  • Junio
    2026

La salida de André Jardine de América ya comienza a generar especulaciones sobre quién ocupará el banquillo azulcrema de cara al próximo torneo, y un nombre ha tomado fuerza en las últimas horas: Guillermo Almada.

Luego de que se hiciera oficial la salida del estratega brasileño, quien dejó el cargo tras un semestre sin títulos y en medio de una reestructuración deportiva, en redes sociales comenzó a circular una fotografía en la que supuestamente aparece el técnico uruguayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La imagen incrementó las versiones sobre una posible llegada de Almada al conjunto de Coapa, aunque hasta el momento el club no ha realizado ningún anuncio oficial.

América y Almada mantienen negociaciones

De acuerdo con información publicada por el diario RÉCORD, la directiva azulcrema ya inició conversaciones formales con Guillermo Almada para convertirlo en el nuevo entrenador del equipo.

Sin embargo, el acuerdo todavía no estaría cerrado debido a diferencias económicas entre ambas partes.

Según el reporte, el estratega uruguayo estaría a la espera de una mejora en la propuesta salarial para dar el visto bueno definitivo.

Versiones cercanas a la negociación señalan que el ajuste solicitado rondaría los $500,000 dólares anuales adicionales, cifra que actualmente mantiene pausado el cierre de la operación.

La expectativa crece en Coapa

Con la presencia de Almada en la capital del país, las especulaciones sobre su posible incorporación al América se han intensificado. Aunque no existe confirmación oficial sobre el motivo de su viaje, aficionados y medios deportivos consideran que las negociaciones podrían entrar en su etapa final.

Se espera que durante los próximos días ambas partes retomen las conversaciones y que, antes de finalizar la semana, pueda definirse si el entrenador uruguayo será el encargado de liderar el nuevo proyecto deportivo del conjunto azulcrema.

Por ahora, la directiva del América continúa trabajando en la elección de su próximo director técnico, mientras la afición permanece atenta a un posible anuncio oficial.


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