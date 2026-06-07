América presenta a Guillermo Almada como su nuevo DT

El Club América, a través de sus redes sociales, hizo oficial la llegada de Guillermo Almada como su nuevo director técnico, con lo que inicia una nueva etapa en el banquillo azulcrema tras la salida del brasileño André Jardine.

El entrenador uruguayo llega a Coapa como uno de los técnicos más reconocidos del futbol mexicano reciente, luego de sus etapas con Santos Laguna y Pachuca, donde consolidó equipos competitivos, de alta intensidad y con protagonismo ofensivo.

América apuesta por un técnico probado en Liga MX

La directiva americanista eligió a Almada por su conocimiento del futbol mexicano, su capacidad para desarrollar jugadores jóvenes y su experiencia en proyectos deportivos de alta exigencia.

Su llegada representa un cambio importante para las Águilas, que buscan mantener el protagonismo en la Liga MX y en torneos internacionales después de cerrar uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente.

Almada asumirá el reto de sostener la presión competitiva de un club obligado a pelear por títulos en cada torneo, además de adaptar su estilo de juego a una plantilla acostumbrada a competir en los primeros planos.

Guillermo Almada llegó a la Liga MX en 2019 para dirigir a Santos Laguna, equipo con el que rápidamente dejó huella por su propuesta dinámica, vertical y basada en la presión constante.

Con el conjunto lagunero alcanzó una final de Liga MX y fortaleció su reputación como un entrenador capaz de potenciar futbolistas jóvenes, construir equipos intensos y competir con planteles en proceso de renovación.

Posteriormente, en diciembre de 2021, asumió la dirección técnica de Pachuca, donde vivió la etapa más exitosa de su carrera en México.

Campeón con Pachuca y referente del futbol mexicano

Con los Tuzos, Almada conquistó el Apertura 2022 y la Copa de Campeones de Concacaf 2024, títulos que consolidaron su proyecto como uno de los más sólidos del futbol mexicano reciente.

Durante su gestión en Pachuca dirigió 156 partidos oficiales, con saldo de 72 victorias, 39 empates y 45 derrotas, además de impulsar a varios futbolistas surgidos de fuerzas básicas.

Su trabajo también fue reconocido por la identidad que le dio al equipo: presión alta, intensidad física, uso de jóvenes y una idea ofensiva que le permitió competir tanto en el plano nacional como internacional.

Un palmarés con títulos en distintos países

Antes de su llegada al América, Almada ya contaba con un palmarés importante como entrenador. Fue campeón del Torneo Preparación 2012 con River Plate de Uruguay y ganó la Serie A de Ecuador 2016 con Barcelona SC.

En México sumó la Liga MX con Pachuca y el título de Concacaf, además de otros reconocimientos internacionales derivados de la participación tuza en competencias de FIFA.

También ha recibido distinciones individuales como mejor entrenador en Uruguay, Ecuador y México, lo que refuerza su perfil como un técnico de trayectoria comprobada.

La llegada de Almada abre una nueva etapa para el América, que ahora apostará por un técnico con experiencia, carácter competitivo y una metodología orientada al desarrollo de talento.

El uruguayo tendrá como primer desafío adaptar su idea futbolística a un plantel de alta exigencia y responder a una afición que espera resultados inmediatos.

Con su nombramiento, las Águilas inician un nuevo proyecto deportivo con un entrenador que ya sabe lo que es ganar en México y que ahora buscará trasladar ese éxito al banquillo azulcrema.

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