Hamilton domina el único libre del GP de Gran Bretaña

El séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton fue el más rápido en el único entrenamiento de Silverstone. Colapinto terminó 11, Sainz 15 y Alonso 20

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El séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el único entrenamiento libre del Gran Premio de Gran Bretaña, novena fecha del Mundial de Fórmula Uno, disputado en el circuito de Silverstone, donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) finalizaron en los puestos 15 y 20, respectivamente.

Hamilton completó su mejor vuelta al histórico trazado de 5.891 metros en 1:29.260, registro con el que superó por 213 milésimas al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato.

El tercer mejor tiempo fue para el monegasco Charles Leclerc, también con Ferrari, quien terminó a seis décimas de su compañero de equipo. Los tres pilotos lograron sus mejores registros con neumáticos blandos.

Colapinto destaca entre los primeros

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó la sesión en el undécimo puesto tras completar 28 vueltas. Su mejor tiempo, conseguido con neumáticos medios, quedó a un segundo y siete décimas de Hamilton.

Carlos Sainz registró el decimoquinto mejor tiempo luego de completar 33 vueltas con neumáticos blandos, quedando a dos segundos y cuatro décimas del piloto británico.

Por su parte, Fernando Alonso terminó vigésimo. El bicampeón del mundo realizó 25 giros y, con neumáticos medios, quedó a tres segundos y siete décimas del mejor registro de la sesión.

Russell y Piastri completan los primeros puestos

El británico George Russell (Mercedes), vencedor del pasado Gran Premio de Austria, fue cuarto, a 678 milésimas de Hamilton.

En la quinta posición terminó el australiano Oscar Piastri (McLaren), a 887 milésimas del líder, aunque protagonizó un trompo tras perder el control de su monoplaza en la curva de Becketts.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo, firmó el sexto mejor tiempo, mientras que el británico Lando Norris (McLaren), ganador el año pasado en Silverstone, ocupó la séptima posición, a poco más de un segundo de Hamilton.

Sergio Pérez fue decimonoveno

El mexicano Sergio Pérez, al volante de Cadillac, finalizó en el decimonoveno puesto tras completar 23 vueltas al circuito. Su mejor registro quedó a dos segundos y nueve décimas del tiempo marcado por Hamilton.

La sesión transcurrió sin incidentes de consideración, con una temperatura ambiente de 22 grados centígrados y 42 grados sobre el asfalto.

La clasificación que definirá el orden de salida para la carrera sprint del sábado se disputará este viernes por la tarde, en el cuarto de los seis fines de semana de la temporada con formato sprint.