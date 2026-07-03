Hamilton saldrá desde la ‘pole’ en sprint del GP de Gran Bretaña

Lewis Hamilton partirá primero en el sprint del GP de Gran Bretaña tras dominar la clasificación en Silverstone; Checo Pérez arrancará desde el puesto 19

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El británico Lewis Hamilton (Ferrari) saldrá desde la pole position en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, novena fecha del Campeonato Mundial de Fórmula Uno, luego de marcar el mejor tiempo en la sesión de clasificación disputada este viernes en el circuito de Silverstone.

El siete veces campeón del mundo completó la vuelta más rápida de la SQ3 con un registro de 1:28.376, utilizando neumáticos blandos para recorrer los 5.891 metros del histórico trazado británico, sede de la primera carrera de la historia de la Fórmula 1 en 1950. Hamilton superó por apenas 11 milésimas al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, quien ocupará la segunda posición en la parrilla.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón mundial, partirá tercero tras quedar a 321 milésimas del británico, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) arrancará desde la cuarta posición.

Hamilton ilusiona a la afición en casa

El piloto de Ferrari, que compite ante su público en un circuito donde ha conseguido nueve victorias desde 2008, fue ovacionado por las decenas de miles de aficionados presentes en Silverstone. Tras conseguir la pole para la prueba sprint, expresó su emoción por el resultado.

"Cómo me gusta este lugar, cómo me gusta esta gente. No puedo expresar con palabras cómo de grande es esto para mí", declaró Hamilton.

El británico llega con confianza después de conquistar en junio el Gran Premio de Cataluña y también dominó la única sesión de entrenamientos libres del fin de semana, nuevamente por delante de Antonelli, con Leclerc ocupando entonces el tercer puesto.

Así será la parrilla para la carrera sprint

La tercera fila estará integrada por los británicos George Russell (Mercedes), vencedor del Gran Premio de Austria el pasado fin de semana, y Lando Norris (McLaren), actual campeón del mundo, quienes arrancarán quinto y sexto, respectivamente.

Desde la cuarta fila partirán el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el francés Isack Hadjar (Red Bull), mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) comenzará desde la decimocuarta posición.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán desde los puestos 15 y 21, respectivamente.

Por su parte, el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) iniciará la carrera sprint desde la decimonovena posición, luego de quedar eliminado en la SQ1 de la clasificación.

La carrera sprint se disputará este sábado sobre una distancia de 17 vueltas, equivalente a poco más de 100 kilómetros, aproximadamente un tercio del recorrido de la competencia principal del domingo.

Los ocho primeros clasificados sumarán puntos para el campeonato. El ganador recibirá ocho unidades, el segundo siete, el tercero seis y así sucesivamente hasta el octavo lugar, que obtendrá un punto.

La temporada 2026 contempla seis carreras sprint dentro de las 22 fechas del calendario de la Fórmula Uno. Estas pruebas se celebran los sábados, un día antes de cada Gran Premio correspondiente.