Head Coach de Fundidores 'se calentó'; espera LFA queja

Este martes, la LFA revisará la cédula arbitral para saber si La derrota que sufrió el sábado pasado Fundidores de Monterrey cerró con una imagen polémica: el head coach de los regios, Jorge “Pelón” Valdez, persiguiendo a la planilla de oficiales hasta los vestidores, reclamándoles por un supuesto mal manejo del reloj al final del encuentro.

Minutos más tarde, en conferencia de prensa, Valdez ofreció una disculpa a los árbitros, pero pidió a la liga evaluar si “son las personas correctas” para arbitrar estos juegos.

“Una disculpa a los árbitros. No soy una persona que eche la culpa a los árbitros, lo que sí es que es importante ver las personas que están en la planilla arbitral.

Creo que se cometen errores arbitrales muy graves y eso hace que, al calor del juego, hayan esas reclamaciones.

"Creo que no están las personas adecuadas para arbitrar estos juegos, creo que la liga tendría que ver la opciones para ver quiénes son las personas adecuadas para poder arbitrar en estos encuentros”, dijo el entrenador en jefe de los Fundidores.



En entrevista para El Horizonte, el Comisionado de la LFA, Alejandro Jaimes, atribuyó las declaraciones de Jorge Valdez al “calor” del juego y defendió la calidad de los oficiales de la liga.



“Tenemos un cuerpo de oficiales que son los mejores del país. No manejamos planillas de ciudades, sino oficiales por posición. Se mandan de diferentes ciudades a cada juego.

Son oficiales de nivel”, aseguró.

Jaimes agregó que, si hay alguna inconformidad, Fundidores está en su derecho de presentar una queja formal ante la LFA, pero sustentando el reclamo con un video de prueba.



“Nuestra postura es: revisen el video y si después de ver el video consideran que hubo un error, pues hay que presentar el documento (queja formal) soportado por el video y, entonces, hay un procedimiento establecido dentro del reglamento de la liga y se actúa en consecuencia”, afirmó el Comisionado.

HOY REVISARÁN CÉDULA

Alejandro Jaimes, Comisionado de la LFA, detalló que al término de cada juego los oficiales elaboran una cédula para reportar cualquier incidente y será en ese documento en el que se detalle qué fue lo que dijo el Head Coach Jorge Valdez.



“Están contempladas, claro, en el reglamento, sanciones (para los coaches) si hubiera insultos, si hubiera agresiones físicas, verbales. Todo eso está contemplado en el reglamento. En cada caso se analiza si existe alguna de estas agravantes y existen sanciones que van desde multas hasta suspensiones”, enfatizó.



Detalló que será hoy martes cuando se revise la cédula arbitral del enfrentamiento del sábado pasado entre Fundidores y Raptors.



“No la he revisado (la cédula). Esto normalmente se hace el día lunes, pero hoy (ayer) como tenemos juego (Dinos Vs. Caudillos, en Saltillo) y seguimos en eso, no la he revisado. Seguramente, si hubiese algún reporte, pues se procede el martes con la comisión de sanciones”, finalizó el comisionado de la LFA.

Fotos: Especial

