Everardo López brilló como pateador con Borregos del Tec… y su hijo, con apenas nueve años de edad, destaca en la misma posición con los Potros en la MFL

Inicio / Deportes / Hereda pasión… ¡y la misma pierna para patear!

Hay quienes heredan rasgos físicos de sus padres, otros la pasión por el mismo deporte, pero el caso de Everardo López y su hijo del mismo nombre es aún más especial.

López brilló como pateador en la ONEFA (Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano) con los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey, mientras que su hijo se ha comenzado a destacar con el club Potros de la colonia Anáhuac Monterrey Football League (MFL).

Hace un lustro, cuando el pequeño Everardo veía con su abuelo unos viejos videos de su papá… ¡comenzó todo!

“Estábamos en casa de mi padre viendo unos videos de cuando jugaba en Borregos. En cuanto escuchó mi nombre volteó sorprendido y preguntó: ‘¿Soy yo, papá?’ ”, recuerda Everardo, quien jugó con los Vaqueros de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), antes de emigrar al Tec de Monterrey.

“Mi padre con una sonrisa le respondió: ‘No, mijito, es tu papá’. En ese momento despertó algo muy especial en él. Me miró con una ilusión enorme y me dijo: ‘Papá, yo también quiero patear como tú’ ”, agregó.

Con una pierna derecha certera y potente, Everardo conquistó cuatro títulos en Liga Mayor.

Con apenas nueve años de edad, Everardo Junior ya ha sido monarca en Potros y multiseleccionado por Nuevo León.

Su objetivo a su corta edad: ser tan buen pateador como su papá.