Padre le ‘hereda’ a su hijo los colores azul y oro

Tal como sucedía a inicios del milenio, el perímetro de los Auténticos Tigres de la UANL en el futbol americano es patrullado por un esquinero de nombre Manlio Solís, con el jersey 19.

En su primer año en Juvenil, Manlio sigue los pasos de su padre, con quien no solo comparte el mismo nombre, sino hasta la posición y el número que utilizaba.

Forjado en el club de la Monterrey Football League (MFL), Potros de la colonia Anáhuac, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Solís Barajas ha cumplido el sueño de seguir el camino de su padre.

“Quise ser Auténtico Tigre desde que supe que mi papá jugó aquí. Él me fue inculcando el espíritu tigre llevándome a los juegos desde pequeño… y desde ahí empecé a buscar lograr el sueño que hoy estoy viviendo”, expresa el estudiante de la Preparatoria 9 de la UANL.

Desde las tribunas, su padre, quien fue campeón con Auténticos Intermedia en 2001, habla del sentimiento de ver a su hijo en el campo y portar los mismos colores.

“Me llena de orgullo verlo portar los mismos colores y una pasión que marcó mi vida”, dice el orgulloso padre, quien junto a su esposa acompaña a su hijo a los juegos de local y visitante.

“Como papá trato de guiarlo desde mi experiencia, apoyarlo y aconsejarlo en cada etapa, pero entendiendo que esta es su historia y momento”, agrega el papá.

Con marca perfecta de cuatro ganados y cero perdidos, con 153 puntos a favor y solo 14 en contra, Auténticos Tigres Juvenil recibirá este viernes a las 19:00 horas a la UNAM.

¿Cómo se vive el futbol americano como papá?, se le preguntó.

“Como jugador sientes adrenalina, competitividad, esa sensación de defender los colores nunca se va, pero como papá es diferente”, dice Manlio.

“Se me pone la piel chinita cuando entra al campo. “Hoy me duele si le duele, me emociona lo que le emociona y me hace feliz su felicidad”, añade.

Los Manlios desafían ese estigma de que “segundas partes nunca son buenas”, pues la actual versión del jersey 19 está renovada y mejor que nunca.

Ficha

Fútbol americano

ONEFA 2026

Juvenil

Semana 5

Auténticos vs. UNAM

Estadio Gaspar Mass

19:00 horas - Hoy

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