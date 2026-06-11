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Ilusión y nervios; inundan camisas verdes alrededores de CDMX

México se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del futbol bajo un estricto blindaje de seguridad que busca equilibrar la fiesta deportiva

  • 11
  • Junio
    2026

La capital mexicana amaneció este jueves consciente de que los ojos del planeta están puestos en el Estadio Ciudad de México, donde comenzará a rodar el balón a las 13:00 horas en el partido que enfrentará a México y Sudáfrica y que dará comienzo al Mundial 2026™, en medio de un ambiente de ilusión y tensión debido a las protestas sociales de los últimos días.

Las camisetas verdes ya inundan las principales avenidas de la Ciudad de México desde primera hora de la mañana y el olor a fiesta mundialista se respira en cada esquina de la metrópoli.

México recibe a partir de este jueves su tercera Copa Mundial de futbol tras las ediciones de 1970 y 1986, convirtiéndose en el primer país de la historia en lograr esta hazaña en un torneo conjunto con Estados Unidos y Canadá que estrena un formato expandido de 48 selecciones y 104 partidos.

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Foto: EFE

El ambiente entre los hinchas de la selección de México es de tranquilidad y seguridad con respecto a las movilizaciones, y la mayoría de ellos afirman que el gran protagonista de este jueves será la pelota, no las protestas.

“Hoy esperamos que todo sea pacífico y positivo (...) el protagonista hoy será la pelota y la afición mexicana” declaró una aficionada que se preparaba para ir al Estadio Azteca.

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Foto: EFE

Ante las posibles manifestaciones de colectivos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina desplegará más de 5,000 elementos policiacos en un operativo especial que incluye el resguardo de la zona hotelera de Polanco, las inmediaciones del estadio y los principales corredores turísticos para garantizar la movilidad de los asistentes y delegaciones internacionales durante el arranque de la justa mundialista.

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A pesar del blindaje logístico implementado por el Gobierno capitalino para la jornada inaugural, diversos colectivos sociales y facciones magisteriales mantienen programadas concentraciones masivas en puntos neurálgicos como el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución con la firme intención de marchar hacia las inmediaciones del Estadio Azteca para visibilizar sus demandas ante las delegaciones internacionales

En este contexto de ilusión por el partido inaugural y tensión por las posibles manifestaciones que buscan boicotear el partido inaugural, México se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del futbol bajo un estricto blindaje de seguridad.


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