Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Jannik_Sinner_40d941cce3
Deportes

Sinner arrasa en Roma y enciende el sueño en el Foro Itálico

El número uno del mundo debutó con autoridad ante Sebastian Ofner y mantiene viva la ilusión de conquistar el único Masters 1,000 que falta en su colección

  • 09
  • Mayo
    2026

Italia volvió a ilusionarse este sábado con Jannik Sinner, quien respondió a la enorme expectativa en el Foro Itálico con una sólida victoria sobre el austríaco Sebastian Ofner por 6-3 y 6-4 en su estreno en el Masters 1,000 de Roma.

El número uno del mundo mostró jerarquía, control y madurez para avanzar a dieciseisavos de final en una hora y 41 minutos, dejando claro desde su primer partido que su objetivo es conquistar, por fin, el gran título que falta en su palmarés: Roma.

El único Masters que aún se le resiste

Sinner llegó a la capital italiana rodeado de una presión especial.

Ganador de los últimos cinco torneos Masters 1,000 que disputó, el italiano persigue en casa una hazaña histórica: sumar el trofeo romano y seguir acercándose al llamado “Career Golden Masters”, reservado para quienes logran conquistar todos los Masters 1,000 del circuito.

La misión adquiere aún más fuerza en una edición marcada por la ausencia de Carlos Alcaraz, campeón defensor, y la temprana eliminación de Novak Djokovic, factores que alimentan las esperanzas locales de romper una sequía de medio siglo.

El último italiano en conquistar Roma fue Adriano Panatta en 1976.

Superioridad total ante Ofner

Aunque Sebastian Ofner mostró valentía, intensidad y momentos de agresividad, el austríaco nunca logró desestabilizar realmente al jugador más en forma del circuito.

Sinner impuso condiciones desde el fondo de la pista, gestionó con precisión sus turnos de saque y golpeó en los momentos exactos para sellar una victoria sin sobresaltos.

Ni siquiera las interrupciones por emergencias médicas en las gradas alteraron su concentración.

Con este triunfo, Sinner alcanzó 29 victorias consecutivas en torneos Masters 1,000, igualando la histórica marca de Roger Federer y quedando cada vez más cerca del récord de 31 de Novak Djokovic.

Además, continúa ampliando su ventaja en la lucha por el número uno del ranking ATP, beneficiado también por la ausencia de Alcaraz.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26129582639558_bcd9bdd771
Uruguayo Guillermo Silva gana etapa en el Giro de Italia
roma_2026_sabado_2r_landaluce_c9bc38a6e7
Landaluce sorprende en Roma y elimina a Cilic rumbo a ronda tres
TRUMP_77f8d21ccf
Trump amenaza con revisar tropas en Italia tras choque con Meloni
publicidad

Últimas Noticias

Miguel_flores_417b6537a6
Miguel Flores destaca apoyos a madres de Nuevo León
VICTOR_PEREZ_3ea226418c
Víctor Pérez pide confinamiento ferroviario en Santa Catarina
Whats_App_Image_2026_05_10_at_9_38_03_PM_82ebfd73ee
Nuevo León despliega su segundo Black Hawk para Fuerza Civil
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_5_4fc26ae58e
Hallan fuerzas federales megatúnel de huachicol en Santa Catarina
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
EH_MARCA_DE_AGUA_8_564e2f01b7
Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro
publicidad
×