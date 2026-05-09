Sinner arrasa en Roma y enciende el sueño en el Foro Itálico
El número uno del mundo debutó con autoridad ante Sebastian Ofner y mantiene viva la ilusión de conquistar el único Masters 1,000 que falta en su colección
- 09
-
Mayo
2026
Italia volvió a ilusionarse este sábado con Jannik Sinner, quien respondió a la enorme expectativa en el Foro Itálico con una sólida victoria sobre el austríaco Sebastian Ofner por 6-3 y 6-4 en su estreno en el Masters 1,000 de Roma.
El número uno del mundo mostró jerarquía, control y madurez para avanzar a dieciseisavos de final en una hora y 41 minutos, dejando claro desde su primer partido que su objetivo es conquistar, por fin, el gran título que falta en su palmarés: Roma.
El único Masters que aún se le resiste
Sinner llegó a la capital italiana rodeado de una presión especial.
Ganador de los últimos cinco torneos Masters 1,000 que disputó, el italiano persigue en casa una hazaña histórica: sumar el trofeo romano y seguir acercándose al llamado “Career Golden Masters”, reservado para quienes logran conquistar todos los Masters 1,000 del circuito.
La misión adquiere aún más fuerza en una edición marcada por la ausencia de Carlos Alcaraz, campeón defensor, y la temprana eliminación de Novak Djokovic, factores que alimentan las esperanzas locales de romper una sequía de medio siglo.
El último italiano en conquistar Roma fue Adriano Panatta en 1976.
Superioridad total ante Ofner
Aunque Sebastian Ofner mostró valentía, intensidad y momentos de agresividad, el austríaco nunca logró desestabilizar realmente al jugador más en forma del circuito.
Sinner impuso condiciones desde el fondo de la pista, gestionó con precisión sus turnos de saque y golpeó en los momentos exactos para sellar una victoria sin sobresaltos.
Ni siquiera las interrupciones por emergencias médicas en las gradas alteraron su concentración.
Con este triunfo, Sinner alcanzó 29 victorias consecutivas en torneos Masters 1,000, igualando la histórica marca de Roger Federer y quedando cada vez más cerca del récord de 31 de Novak Djokovic.
Además, continúa ampliando su ventaja en la lucha por el número uno del ranking ATP, beneficiado también por la ausencia de Alcaraz.
