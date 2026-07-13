Investigan muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams

El mediocampista disputó los tres partidos de la fase de grupos de Sudáfrica, en la que el equipo logró su mejor actuación en un Mundial

Autoridades de Sudáfrica iniciaron este lunes la investigación sobre la muerte del futbolista Jayden Adams, luego de que su cuerpo fuera encontrado en una propiedad en Ciudad del Cabo.

Adams, de 25 años, murió dos semanas después de que ayudó a Sudáfrica a alcanzar por primera vez la fase de eliminación directa de un Mundial.

Autoridades no han dado a conocer la causa de la muerte.

“La policía central de Ciudad del Cabo realizó una investigación judicial tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años el sábado", detallaron en el comunicado.

Autoridades indicaron que el cuerpo fue descubierto en una propiedad del barrio de Schotsche Kloof, en Ciudad del Cabo, alrededor de las 11:00 horas.

El padre de Adams declaró a la cadena sudafricana de noticias eNCA el domingo que la familia estaba esperando los resultados de una autopsia y que aún no había hecho planes para el funeral.

El mediocampista disputó los tres partidos de la fase de grupos de Sudáfrica, en la que el equipo logró su mejor actuación en un Mundial.

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, dijo que Adams había jugado el partido de su equipo en la fase de grupos contra República Checa horas después de enterarse de que su abuela había muerto.

McKenzie pidió al público y a los medios “ejercer moderación y compasión” y no especular sobre la causa de la muerte del jugador mientras las autoridades llevan a cabo una investigación.

Muere jugador que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El mundo del fútbol se vistió de luto, pues este 11 de julio por la mañana se confirmó el fallecimiento del futbolista de Sudáfrica Jayden Adams, quien hasta hace unas semanas se encontraba con su selección disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La noticia fue confirmada por la Unión de Jugadores Sudafricanos, que emitió un comunicado oficial despidiéndose del mediocampista de apenas 25 años.