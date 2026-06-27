Fallecen tres elementos de Fuerza Civil en volcadura

Una volcadura en Lampazos, Nuevo León, dejó como saldo la muerte de tres elementos de Fuerza Civil; autoridades ya investigan las causas del accidente

Tres elementos de Fuerza Civil perdieron la vida y dos más resultaron lesionados luego de un accidente vial registrado la mañana de este sábado en el municipio de Lampazos, al norte de Nuevo León.

De acuerdo con información preliminar, una unidad de Fuerza Civil y una patrulla de la Policía Municipal de Lampazos circulaban por la carretera a Colombia, a la altura del kilómetro 122, cuando se encontraron con ponchallantas sobre la carpeta asfáltica.

La patrulla estatal no logró esquivar los artefactos, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y se registrara una volcadura. El vehículo terminó a un costado de la carretera.

En el lugar fallecieron los oficiales Erick Ángel Ramírez e Isaías Martínez de la Cruz. Horas más tarde se confirmó el deceso de la policía María de Jesús Pardo Rangel, de 29 años de edad, quien había sido trasladada al Hospital General de Sabinas Hidalgo para recibir atención médica.

Asimismo, resultaron lesionados Osiel Alberto Morales Rodríguez, de 37 años, y Alonso Hernández Frutis, de 25, quienes fueron auxiliados por cuerpos de emergencia y trasladados para su valoración médica.

Las autoridades correspondientes mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

A través de un comunicado, Fuerza Civil expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de los oficiales fallecidos, además de reconocer su compromiso y vocación de servicio en favor de la seguridad de Nuevo León.