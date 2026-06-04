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Irán llegará el viernes a Tijuana para alistar el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum explicó que la FIFA solicitó apoyo a México luego de que Estados Unidos no autorizara el ingreso de la delegación completa iraní

  • 04
  • Junio
    2026

Tijuana recibirá el viernes 5 de junio a la selección nacional de Irán, que utilizará territorio mexicano como base de operaciones durante la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria federal informó que el conjunto persa llegará a Baja California tras una solicitud realizada por la FIFA, luego de que autoridades estadounidenses no permitieran el ingreso de la delegación completa del equipo asiático.

Te puede interesar: Irán obtiene visas mexicanas para el Mundial 2026

FIFA pidió apoyo a México

Durante el intercambio con medios de comunicación, Sheinbaum explicó que la decisión de instalar a Irán en México surgió a partir de las dificultades que enfrentó la federación iraní para trasladar a toda su delegación a Estados Unidos.

“Estados Unidos no les permitió que fueran con la delegación completa. Nos habló la FIFA y nos preguntó si tendríamos algún inconveniente en alojarlos en México. Dije: ‘No, ningún inconveniente’”, relató.

Detalló que instruyó a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, a establecer contacto con las autoridades correspondientes para brindar todas las facilidades necesarias para la llegada y estancia del combinado asiático.

“Le pedí a Josefina, la secretaria de Turismo, que pudiera ponerse en contacto para que pudiera darles todas las facilidades para que llegaran a Tijuana”, señaló.

La jefa del Ejecutivo indicó que la selección iraní realizará sus entrenamientos en las instalaciones de los Xolos de Tijuana, club que milita en la Liga MX.

“Ellos están entrenando en el estadio... con los Xolos, exactamente”, comentó durante la conferencia.

Desde Tijuana, la selección de Irán realizará vuelos hacia Estados Unidos para disputar sus encuentros correspondientes a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Van a estar volando la selección a Estados Unidos para poder hacer sus juegos”, explicó.

Sin actividades especiales programadas

Cuestionada sobre la posibilidad de organizar actividades culturales o de integración en torno a la presencia de la selección iraní, Sheinbaum reconoció que no existe una agenda especial prevista.

“Ya tampoco hubo tiempo de hacer alguna actividad adicional”, comentó.

No obstante, recordó que las 32 entidades federativas participan en las acciones del llamado Mundial Social 2026, estrategia impulsada por el Gobierno de México para vincular la justa deportiva con programas comunitarios, culturales y de bienestar.


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