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Irán obtiene visas mexicanas para el Mundial 2026

La selección de Irán recibió los visados necesarios para ingresar a México y establecer su concentración en Tijuana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • 04
  • Junio
    2026

La selección de Irán obtuvo los visados que le permitirán ingresar a México y establecer su centro de operaciones en Tijuana, ciudad donde permanecerá concentrada durante la fase inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La noticia fue confirmada por el embajador iraní en Turquía, Mohammad Hassan Habibollahzadeh, quien informó que tanto los jugadores como el cuerpo técnico ya cuentan con la documentación necesaria para viajar al país anfitrión.

Según explicó el diplomático, el proceso se completó sin que los integrantes del equipo tuvieran que presentarse físicamente en la representación diplomática mexicana y sin necesidad de realizar el trámite de toma de huellas dactilares.

Tijuana será la base de operaciones

Aunque el embajador no precisó el tipo de visado otorgado por las autoridades mexicanas, sus declaraciones apuntan a que la autorización está relacionada con la estancia de la delegación iraní en territorio mexicano durante la competencia.

La selección iraní tiene previsto arribar a Tijuana el próximo domingo, donde instalará su cuartel general antes y durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo dirigido por Amir Ghalenoei se encuentra concentrado desde el pasado 18 de mayo en Antalya, Turquía, afinando detalles para su participación en la justa mundialista.

Desde Baja California, el combinado asiático realizará desplazamientos hacia Estados Unidos para disputar sus compromisos del Grupo G.

El obstáculo sigue siendo Estados Unidos

Pese a haber resuelto su ingreso a México, Irán aún no cuenta con los permisos necesarios para entrar a Estados Unidos, situación que mantiene cierta incertidumbre a pocos días del inicio del torneo.

El Team Melli debutará el 15 de junio ante Nueva Zelanda, posteriormente enfrentará a Bélgica el 21 de junio y cerrará la fase de grupos contra Egipto el día 26.

Los encuentros están programados en las ciudades de Los Ángeles y Seattle.

Cabe señalar que la situación migratoria de la selección iraní ha generado atención internacional debido al conflicto que mantienen Washington y Teherán desde principios de año y a la falta de un acuerdo definitivo entre ambas naciones.

FIFA mantiene la confianza

A pesar de las dudas surgidas en torno a la participación iraní, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha reiterado públicamente que la selección jugará el Mundial sin inconvenientes.

Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró recientemente que si Infantino garantizaba la presencia de Irán en la competencia, no habría objeciones para permitir su participación.

Sin embargo, hasta ahora las autoridades estadounidenses no han emitido una confirmación oficial sobre la expedición de los visados para la delegación iraní.


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