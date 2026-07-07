Jalen Brunson se opera tras conquistar el título con los Knicks

El base de Nueva York fue sometido a una cirugía en la muñeca izquierda y se espera que esté recuperado para el inicio de la próxima temporada

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Jalen Brunson, base de los Knicks de Nueva York, fue sometido a una cirugía en la muñeca izquierda y se espera que esté recuperado para el inicio de la próxima temporada, cuando el equipo defienda el campeonato de la NBA.

De acuerdo con una persona con conocimiento del caso, Brunson retomará las actividades de baloncesto más adelante este verano, aunque la organización no ha emitido un anuncio oficial sobre el procedimiento.

La intervención fue reportada inicialmente por SportsNet New York (SNY).

El armador, que juega con la mano izquierda, disputó las Finales pese a la lesión y fue pieza clave para que los Knicks conquistaran su primer título desde 1973.

El MVP de las Finales

Brunson fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales tras promediar 32.6 puntos por partido.

En el quinto encuentro anotó 45 puntos para asegurar el campeonato en San Antonio, después de sumar 36 unidades en el cuarto duelo, donde Nueva York protagonizó una remontada histórica tras levantar una desventaja de 29 puntos.

La expectativa es que el base pueda reincorporarse a las actividades durante el verano y llegue en condiciones para el arranque de la campaña 2026-27, en la que los Knicks buscarán defender el campeonato.