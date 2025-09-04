Jalen Hurts lidera a los Eagles a una victoria sobre Dallas

La temporada 2025 de la NFL comenzó con jugadores que tomaron la ofensiva, y luego los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys desplegaron una ofensiva imparable. Terminó con dos elementos que no se vieron en la primera mitad: la defensa y la iluminación.

El actual campeón de la NFL, Filadelfia, soportó un retraso de una hora debido al clima y un duro desafío de Dallas antes de prevalecer, 24-20, en la noche inaugural de la nueva temporada.

Los equipos se combinaron para siete series en la primera mitad, y cada una resultó en puntos, ya que los Eagles tomaron una ventaja de 21-20 en el medio tiempo con el mariscal de campo de los Cowboys, Dak Prescott, y su homólogo de los Eagles, Jalen Hurts, aparentemente en forma de mitad de temporada.

Prescott participó en una de las jugadas más importantes del partido, que ocurrió a los seis segundos del primer cuarto cuando pareció escupir cerca de la estrella defensiva de los Eagles, Jalen Carter, tras la patada inicial.

Carter respondió con el escupitajo y fue expulsado por conducta antideportiva, eliminando a uno de los linieros defensivos más dominantes de la NFL del centro de la defensa de los Eagles, la más joven de la liga.

El analista deportivo de NBC, Jason Garrett, exentrenador de los Cowboys, dijo que, en una conversación posterior al partido, Prescott calificó el incidente como un "malentendido". Prescott, según Garrett, afirmó que había estado hablando con sus linieros de Dallas en la reunión previa al partido y que necesitaba escupir por encima del hombro de uno de ellos, y Carter le preguntó: "¿Me estás escupiendo?". Dak respondió: "¿Por qué te escupiría?". Carter se acercó y le devolvió el escupitajo.

Al reanudarse el partido, las ofensivas imparables de la primera mitad desaparecieron. Hubo ocho series ofensivas y solo tres puntos en los dos últimos cuartos, incluyendo cinco despejes consecutivos. Un despeje de los Eagles al final del último cuarto les dio a los Cowboys la oportunidad de anotar el touchdown de la ventaja. Sin embargo, las pérdidas de balón del receptor estrella CeeDee Lamb provocaron una pérdida de balón en cuarta oportunidad, y Filadelfia agotó el reloj de juego mientras la noche inaugural de la temporada se extendía hasta la mañana.

