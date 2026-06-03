Jeremy Sochan será campeón de la NBA sin importar quien gane

Las Finales de la NBA 2026 apenas comenzaron, pero ya existe un jugador que tiene asegurado un campeonato. Sin importar quién levante el trofeo entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks, Jeremy Sochan recibirá un anillo de campeón.

Este inusual escenario se debe a que el ala-pívot inició la temporada con los Spurs, franquicia con la que disputó 28 partidos antes de quedar como agente libre en febrero. Posteriormente, firmó con los Knicks, equipo con el que llegó hasta las Finales.

De esta manera, Sochan formó parte de las plantillas de ambos finalistas durante la misma campaña, situación que le garantiza recibir un anillo de campeón sin importar cuál de las dos organizaciones se imponga en la serie.

¿Puede rechazar el anillo de campeón?

En caso de que los Knicks no consigan el título, Jeremy Sochan tendrá la opción de aceptar o rechazar el anillo que podrían ofrecerle los Spurs por haber formado parte del equipo durante la temporada regular.

La decisión final dependerá del propio jugador, ya que la NBA permite que las franquicias campeonas otorguen anillos a exintegrantes del plantel que hayan contribuido durante el año.

Anderson Varejão, el único antecedente en la historia

El caso de Jeremy Sochan será apenas el segundo de este tipo en toda la historia de la NBA.

El primer antecedente ocurrió en la temporada 2015-2016 con Anderson Varejão.

El brasileño disputó 31 encuentros con los Cleveland Cavaliers antes de ser traspasado a los Golden State Warriors, equipos que terminaron enfrentándose en aquellas memorables Finales.

La serie es recordada por la histórica remontada de Cleveland, que logró recuperarse de un déficit de 3-1 para conquistar el primer campeonato de su historia.

Tras el título de los Cavaliers, Varejão tenía derecho a recibir un anillo, pero decidió rechazarlo y continuar su carrera con Golden State.

En febrero de 2017 sería cortado por los Warrios, quienes se proclamarían campeones y, en esa ocasión, el brasileño sí aceptó el anillo correspondiente.

Ahora, además de seguir de cerca la serie entre Spurs y Knicks, los aficionados estarán atentos a la decisión que tome el jugador en caso de que el título quede en manos de la franquicia a la que ya no pertenece.

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