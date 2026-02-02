Liverpool amarra el fichaje de Jeremy Jacquet por €70 millones

Aunque estamos a mitad de temporada, el Liverpool ya está pensando en la 2026/2027, pues cerró el fichaje del defensa francés Jeremy Jacquet por 70 millones de euros, procedente de la Ligue 1 de Francia.

El defensa galo también era un objetivo del Chelsea.

Jacquet, de 20 años, quien pertenecía al Stade Rennais, llegará en verano a Anfield y se perfila para ser el recambio de Ibrahim Konaté, quien termina contrato en junio y podría salir libre.

We have reached an agreement for the transfer of Jeremy Jacquet from Stade Rennais, with the defender set to join the club ahead of the 2026-27 season, subject to a work permit and international clearance 🙌🔴 — Liverpool FC (@LFC) February 2, 2026

El Chelsea trató de hacerse con los servicios del joven francés al comienzo del mercado invernal, pero la oferta del Liverpool y su propuesta fue más atractiva para el futbolista, que disfrutará de sus últimos seis meses en Francia antes de recalar en el Liverpool de cara a la próxima temporada.

En la actual temporada, Jacquet ha completado 19 encuentros con el cuadro francés.

Este fichaje podría considerarse una "venganza" por parte del Liverpool, quien en las últimas temporadas ha visto cómo el conjunto de Londres se ha hecho con los servicios de jugadores que los "Reds" también pretendían, como lo fueron Moisés Caicedo y Romeo Lavia, quienes prefirieron firmar por el conjunto de Stamford Bridge.

