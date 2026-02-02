Podcast
Liverpool amarra el fichaje de Jeremy Jacquet por €70 millones

El defensa galo de 20 años llegará en verano a Anfield y se perfila para ser el recambio de Ibrahim Konaté, quien termina contrato en junio y podría salir libre

  • 02
  • Febrero
    2026

Aunque estamos a mitad de temporada, el Liverpool ya está pensando en la 2026/2027, pues cerró el fichaje del defensa francés Jeremy Jacquet por 70 millones de euros, procedente de la Ligue 1 de Francia.

El defensa galo también era un objetivo del Chelsea.

Jacquet, de 20 años, quien pertenecía al Stade Rennais, llegará en verano a Anfield y se perfila para ser el recambio de Ibrahim Konaté, quien termina contrato en junio y podría salir libre.

El Chelsea trató de hacerse con los servicios del joven francés al comienzo del mercado invernal, pero la oferta del Liverpool y su propuesta fue más atractiva para el futbolista, que disfrutará de sus últimos seis meses en Francia antes de recalar en el Liverpool de cara a la próxima temporada.

En la actual temporada, Jacquet ha completado 19 encuentros con el cuadro francés.

Este fichaje podría considerarse una "venganza" por parte del Liverpool, quien en las últimas temporadas ha visto cómo el conjunto de Londres se ha hecho con los servicios de jugadores que los "Reds" también pretendían, como lo fueron Moisés Caicedo y Romeo Lavia, quienes prefirieron firmar por el conjunto de Stamford Bridge.


