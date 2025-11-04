Jets cambian a Sauce Gardner y Quinnen Williams en fecha límite

Sauce Gardner pasó del último lugar al primero y su compañero de equipo Quinnen Williams también cambiará de equipo como parte de intercambios separados de gran impacto.

Los Jets de Nueva York acordaron intercambiar a dos jugadores defensivos de renombre a cambio de selecciones de draft y otras piezas para intentar reconstruir una franquicia que tiene la sequía de playoffs activa más larga en la NFL.

Gardner, un cornerback dos veces All-Pro, fue enviado el martes a los Colts de Indianápolis a cambio de dos selecciones de primera ronda y el receptor Adonai Mitchell. Los Jets recibirán la selección de primera ronda de los Colts en 2026 y 2027.

Williams se marcha a los Cowboys de Dallas a cambio de una selección de segunda ronda en 2026, una selección de primera ronda en 2027 y el tackle defensivo Mazi Smith, según informaron a The Associated Press dos personas que hablaron bajo condición de anonimato porque los equipos no habían anunciado el intercambio.

Los Jets obtendrán la mejor de las dos primeras selecciones de Dallas en 2027. Los Cowboys obtuvieron un par de selecciones de primera ronda cuando enviaron al defensor Micah Parsons a Green Bay antes de la temporada. Los Cowboys (3-5-1) tienen la segunda peor defensa de la temporada y realizaron dos movimientos para reforzar esa unidad antes de la fecha límite de intercambios de la NFL a las 4 de la tarde hora de Nueva York.

Horas antes, los Cowboys adquirieron al linebacker Logan Wilson de los Bengals de Cincinnati por una selección de séptima ronda.

En otros movimientos, el receptor Jakobi Meyers de los Raiders de Las Vegas se irá a Jacksonville por selecciones de cuarta y sexta ronda.

Los Seahawks de Seattle obtuvieron al receptor Rashid Shaheed de los Saints de Nueva Orleans por selecciones en la cuarta y quinta ronda.

Gardner, seleccionado All-Pro en sus dos primeras temporadas, firmó una extensión de contrato de cuatro años y 120,4 millones de dólares con los Jets en julio. Fue el Novato Defensivo del Año de la AP en 2022. Se une a los Colts (7-2), líderes de la AFC Sur, después de pasar sus primeros tres temporadas y media con los mediocres Jets.

Williams ha sido seleccionado tres veces al Pro Bowl y fue All-Pro en 2022. Williams está atado hasta 2027 con un contrato que promedia 24 millones por temporada.

Shaheed pasa de los Saints (1-8) a los Seahawks (6-2), dando a Sam Darnold otra opción junto con Jaxon Smith-Njigba.

Meyers, quien pidió ser canjeado, brinda profundidad a los Jaguars (5-3). Travis Hunter se perderá al menos tres juegos más y Brian Thomas Jr., Dyami Brown y Tim Patrick están lidiando con lesiones.

Wilson había solicitado un intercambio después de que su tiempo de juego disminuyera con los Bengals, que tienen la peor defensa de la liga.

Los Eagles de Filadelfia, actuales campeones del Super Bowl, igualmente fueron agresivos antes de la fecha límite. El gerente general Howie Roseman sigue agregando jugadores a una plantilla talentosa para mejorar las posibilidades del equipo de repetir títulos.

Desde el último partido de los Eagles (6-2), han adquirido al cazamariscales Jaelan Phillips y a los esquineros Michael Carter II y Jaire Alexander.

Phillips, quien llegó de Miami el lunes por una selección de tercera ronda, refuerza inmediatamente la presión al mariscal de campo. La selección de primera ronda de 2021 tuvo tres capturas en sus últimos cinco juegos para los Dolphins. Todos los pass rushers de Filadelfia combinados tienen tres capturas esta temporada.

Carter le da a la defensa un cornerback que permitirá al coordinador defensivo Vic Fangio más flexibilidad para usar a Cooper DeJean afuera.

Los Ravens de Baltimore también agregaron un cazamariscales, obteniendo a Dre’Mont Jones de Tennessee por una selección condicional de quinta ronda. Jones tiene cuatro capturas y media esta temporada, por lo que ayudará a los Ravens (3-5) en una posición en la que tenían necesidad.

Varios canjes se concretaron el mes pasado. Los Bengals adquirieron a Joe Flacco. Los Rams obtuvieron al cornerback Roger McCreary. El ala defensiva Keion White se fue a los 49ers. El safety Kyle Dugger fue enviado a los Steelers. Los Jaguars y los Browns intercambiaron a los cornerbacks Greg Newsome II y Tyson Campbell.

Los Chargers agregaron al pass rusher Odafe Oweh en un acuerdo que envió al safety Alohi Gilman a los Ravens.

