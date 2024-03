Jets apuesta todo por Rodgers y que los lleve al Super Bowl

El caos y la anticipación reinan en la temporada baja de los New York Jets mientras el ‘‘misterioso’’ Aaron Rodgers domina cada movimiento.

El legendario mariscal de campo, un enigma envuelto en talento de Salón de la Fama y una arrogancia inigualable, ha desatado una tormenta de rumores y controversias en la NFL.

A sus 41 años y tras enfrentar lesiones y polémicas, Rodgers sigue siendo tanto la mayor esperanza como el mayor problema de los Jets.

Su influencia ha desencadenado una serie de movimientos audaces, desde la firma de jugadores veteranos hasta apuestas arriesgadas en la línea ofensiva.

La llegada del explosivo receptor Mike Williams y el veterano tackle izquierdo Tyron Smith prometen una ofensiva revitalizada, aunque con riesgos evidentes. Aunque proyectados como soluciones, la incertidumbre sobre su rendimiento persiste.

A new team and a fresh sandwich for @darealmike_dub ✈️ pic.twitter.com/OKvkdNPiM1