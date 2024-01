Jim Harbaugh regresa a la NFL para entrenar a los Chargers

Jim Harbaugh será el entrenador en jefe de los Chargers de Los Ángeles y dejará las riendas de Michigan después de coronar su novena temporada al frente del programa colegial más exitoso con su primer campeonato nacional desde 1997, dijeron dos personas con conocimiento de la situación.

Las personas hablaron con The Associated Press a condición de anonimato debido a que el equipo no ha hecho el anuncio público de la contratación.

Harbaugh tomó la decisión, prevista por muchos, de regresar a la NFL el miércoles, después de una segunda entrevista, y retoma su búsqueda de un título de Super Bowl, que se le negó como quarterback en la liga y también como entrenador.

Será el primer exjugador de los Chargers que regrese como entrenador en jefe del equipo. Defendió los colores de los Bolts en 1999-2000 antes de retirarse una vez concluida la temporada 2001.

El equipo de Los Ángeles estaba buscando un nuevo estratega y también un gerente general después de que Brandon Staley y Tom Telesco fueron despedidos el 15 de diciembre, un día después de una derrota por 63-21 en Las Vegas contra los Raiders.

La primera reunión de Harbaugh con los Chargers fue el 15 de enero. Fue el octavo de 15 candidatos en entrevistarse con la familia Spanos. Fue el único en tener una segunda entrevista.

Los Falcons de Atlanta también hablaron con Harbaugh el 16 de enero y tenían agendada una segunda entrevista antes de que él se decidiera a aceptar el trabajo con los Chargers.

Harbaugh tuvo marca de 86-25 en Michigan y le devolvió brillantez al programa más ganador del fútbol americano colegial después de años complicados bajo el mando de Brady Hoke y Rich Rodriguez a raíz del retiro del campeón nacional Lloyd Carr.

Sus rivales, Buckeyes de Ohio State, tenían una racha de ocho victorias contra Michigan hasta que Harbaugh ayudó a ponerle fin en 2021, llevando a los Wolverines al primero de tres títulos en la conferencia Big Ten y a apariciones en el Playoff del Fútbol Colegial.

Después de un par de derrotas en semifinales, extendiendo la racha sin victoria de Harbaugh en Tazones Colegiales a seis, Michigan venció a Alabama en el Rose Bowl y superó a Washington en el encuentro por el campeonato nacional para terminar con un récord de 15-0.

Michigan intentó retener a Harbaugh, ofreciéndole un nuevo contrato por seis años y 11,5 millones por temporada, de acuerdo con una persona con conocimiento de las negociaciones que habló con la AP.

El alma mater de Harbaugh no le puede ofrecer algo que él quiere desesperadamente, un título de Super Bowl.

Comentarios