McCaffrey y Harbaugh nominados al premio Salute to Service de NFL

Los nominados al Premio Salute to Service de la NFL van desde el entrenador de los Chargers, Jim Harbaugh, y la estrella de los 49ers, Christian McCaffrey

Los nominados al Premio Salute to Service de la NFL van desde el entrenador de los Chargers, Jim Harbaugh, y la estrella de los 49ers, el corredor Christian McCaffrey, e incluso un miembro del personal de seguridad de los Patriots, un empleado del día de juego de los Eagles y el jefe de mantenimiento del campo de los Dolphins.

La NFL y USAA anunciaron el miércoles a los nominados de este año para el Premio Salute to Service. El premio reconoce a jugadores, entrenadores, personales y exalumnos de la NFL "que hacen esfuerzos excepcionales para honrar y apoyar a las comunidades militares y de veteranos".

El ala cerrada All-Pro de San Francisco, George Kittle, fue el ganador de 2024.

El ala cerrada de los Commanders, Zach Ertz, el linebacker de los Jaguars, Devin Lloyd, el ala cerrada de los Cowboys, Jake Ferguson, el linebacker de los Steelers, Patrick Queen, el exliniero ofensivo de los Rams, Andrew Whitworth, y el director de operaciones de los Buccaneers, Brian Ford, también están entre los 32 nominados.

Fred Waggett, un veterano que sirvió tanto en el Ejército como en la Marina y ha trabajado en el equipo de seguridad de Nueva Inglaterra desde 2009 también entró a la nominación al igual que Lindsay Hartig, una veterana del Ejército, trabaja como supervisora ​​del día de juego para Filadelfia.

Tom Wilson, jefe de mantenimiento del campo para Miami y el Hard Rock Stadium, sirvió en los Marines de 1993 a 1997.

Los aficionados pueden ayudar a determinar a los tres finalistas del premio votando por su nominado favorito. Los tres finalistas se anunciarán en enero, y el ganador será reconocido en los NFL Honors durante la semana del Super Bowl.

La votación está abierta hasta el 30 de noviembre en NFL.com.


