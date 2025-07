Joao Félix ficha por Al-Nassr y se une a Cristiano Ronaldo

Joao Félix ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Al-Nassr, club de la liga saudita que también cuenta en sus filas con Cristiano Ronaldo.

El anuncio se dio este martes a través de los canales oficiales del club.

En el video publicado en redes sociales, el exjugador del Chelsea y Atlético de Madrid aparece con la camiseta del Al-Nassr y un mensaje claro: “Estoy aquí para repartir alegría”.

"Finally, I'll play with Jesus 🧠"



João Félix shares his first words as soon as he arrives ✈️🤩



This and more,

From Episode 8 of #AlNassrInAustria ⏳

pic.twitter.com/wJEd2NsTAe