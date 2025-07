Johan Álvarez regresa con nocaut a Eduardo Gómez

“La verdad me siento muy contento, no le fallé a mi público, ni a mi equipo, pero sobre todo me demostré que valió la pena todo este tiempo de sacrificio, de trabajo duro y de todos los días”, comentó Álvarez.

“Me siento muy motivado y con ganas de seguir trabajando para crecer, quiero que vengan cosas buenas y que la gente sepa que estoy trabajando fuerte y construyendo mi propio camino para un día ser campeón del mundo”.