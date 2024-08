Dios me tiene guardado para algo hermoso: Johan Rojas

"Como te digo, salí llorando del estadio porque quiero ganar, quiero siempre dar el cien mío. Por ahí los compañeros estuvieron muy atentos sobre mí porque, como te digo, salí llorando del estadio, cosas que pocos saben, pero me duele, me duele en el alma, como se lo dije al profe (Martín Demichelis), me duele en el alma no poder marcar una opción tan clara, pero como te digo, me da la confianza y me dice que tranquilo, que esto es fútbol, que en los partidos decisivos es donde Dios me tiene guardado y que guarde los goles para la Liguilla y el sábado empiezo de nuevo a marcar"