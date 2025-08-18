Jordan Love vuelve a los entrenamientos tras cirugía en el pulgar

El quarterback de los Green Bay Packers, Jordan Love, hizo su regreso este lunes a las prácticas en menos de una semana de haber sido operado en el dedo pulgar de su mano izquierda.

Love hizo ejercicios de pases con un vendaje sobre el pulgar en el que sufrió daños en los ligamentos.

En días recientes, el head coach, Matt LaFleur, aseguró que la lesión ocurrió en el partido que terminó en derrota para los de Wisconsin por marcador de 30-10 ante los New York Jets el pasado 9 de agosto.

La lesión del quarterback ocurrió después de haber sido derribado para una pérdida de yardas por Jay Tufele en la última jugada de Love en el juego.

LaFleur ya descartó a Love para jugar en el último partido de pretemporada de los Packers contra Seattle este sábado.

Malik Willis es el principal suplente y tuvo dos inicios en siete apariciones la temporada pasada después de ser adquirido en un intercambio procedente de Tennessee.

La lesión que sufrió Love fue en la mano izquierda, lo que no representa un riesgo para el quarterback de la franquicia, pues no es la mano con la que lanza.

Jefferson regresa a los entrenamientos tras su lesión de isquiotibiales

Justin Jefferson se reincorporó con los Vikings de Minnesota para practicar, después de que una leve distensión en su isquiotibial izquierdo lo mantuviera al margen durante tres y media semanas.

El wide receiver estuvo en el campo para la sesión ligera este lunes, el último aumento de su actividad desde que sufrió la lesión durante la segunda práctica del campamento de entrenamiento el 24 de julio. Participó en ejercicios individuales, pero no en el trabajo de equipo completo.

Debido a que Jefferson se perdió siete juegos por una distensión más severa en su isquiotibial derecho durante la temporada 2023 y considerando su importancia para el equipo, los Vikings han sido extremadamente cautelosos con su recuperación.

El entrenador Kevin O'Connell dijo que no cree necesario que Jefferson deba ajustar su rutina de trabajo en el futuro.

