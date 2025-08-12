Jordan Love será baja al menos una semana tras cirugía en pulgar

El quarterback de los Green Bay Packers causará baja al menos por una semana después de haberse sometido a una cirugía para reparar un problema en el ligamento de su pulgar izquierdo; así lo informó el gerente general Brian Gutekunst.

Durante la derrota por 30-10 en el partido de pretemporada de los Packers ante los Jets de Nueva York, Love fue visto con el pulgar vendado en la línea lateral.

Pese a contar el problema en su pulgar, Love fue titular y completó uno de cinco pases para siete yardas, sin que ninguna de las dos series que lideró resultara en puntos.

La lesión es en la mano con la que Love no lanza y, de acuerdo con el head coach Matt LaFleur, el problema se presentó cuando sufrió una captura para una pérdida de tres yardas en la última jugada del mariscal de campo desde la línea de golpeo.

Lafleur dijo que fue informado sobre su proceso de recuperación, el cual sería rápido.

Se espera que el quarterback regrese a las prácticas la próxima semana.

Green Bay viajará para enfrentar a Indianápolis el 16 de agosto, y LaFleur ya ha descartado a Love para el último encuentro de pretemporada de los Packers contra Seattle el 23.

La decisión de someterse a cirugía se tomó después de la práctica de este lunes.

Malik Willis es el principal suplente de los Packers y fue titular dos veces en siete apariciones el año pasado después de ser adquirido en un intercambio con Tennessee.

