Juan Antonio Adame quiere despedirse con triunfo

El torero regio dirá adiós a los ruedos el próximo viernes 17 de febrero a las 20:30 horas en la Monumental Monterrey.

Con casi 20 años de alternativa, el diestro regiomontano Juan Antonio Adame “El Bala” dirá adiós de los ruedos el próximo viernes 17 de febrero a las 20:30 horas en el dorado albero de la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’.



“Al final de cuentas, casi 20 años de alternativa y con más de 150 corridas de toros en todas las plazas de México, donde las oportunidades que he tenido las he aprovechado, me dan el fuelle para considerarme un torero en plenitud de facultades y con la madurez que uno ocupa tener para disfrutar lo que uno hace en la ‘cara del toro’; por eso nos hemos visto bastante bien en las últimas actuaciones en Monterrey y así me iré, con todo el dolor de mi corazón, en plenitud de facultades”.



“Tengo la disposición total para triunfar la noche de mi despedida, a la que espero que todo el público y la afición regiomontana me acompañe porque para mí el toreo ha sido todo, tengo mucho qué agradecerle a la vida, a la empresa y a la afición, y estamos preparados y con la ilusión de poder dar esa dimensión de torero -que siempre hemos mostrado- el próximo 17 de febrero, mostrando esa madurez que nos ha dado la maestría”, concluyó el espada.



Aseguró que él es como los viejos vinos, que entre más pasa el tiempo su sabor va mejorando, y el diestro -tras toda una vida de esforzada labor por salir adelante en el complicadísimo, pero apasionante mundo de la fiesta de los toros- ha adquirido una madurez con especial ‘buqué’ que le ha agregado con la magia de la armonía un sabor muy especial a su toreo, mismo que emana cual preciosa fragancia, un aroma de maestría en el regiomontano, al que veremos por última ocasión al lado del peruano universal, Andrés Roca Rey y el joven diestro lagunero Arturo Gilio, en la lidia de un bien presentado encierro de la ganadería de Bernaldo de Quirós.



Y es que así, con mucha maestría y harta parsimonia como sello indeleble del quehacer en su personalidad torera es como siempre se ha dejado ver frente a la cara del toro en todas sus actuaciones en Monterrey el diestro regiomontano Juan Antonio Adame ‘El Bala’.



El coleta, quien combina ahora -como parte de la escuela taurina de Espectáculos Taurinos de México que tiene en Aguascalientes- sus actividades dentro de los ruedos instruyendo a las nuevas generaciones de toreros, sus conocimientos técnicos, prácticos y artísticos como maestro, dejará su nombre escrito en la historia regiomontana del toreo como un torero toda voluntad, honradez y honestidad, que tarde a tarde siempre dio lo mejor de sí para triunfar.



El regiomontano, en entrevista exclusiva El Horizonte, comentó que luego de pensarlo mucho, se alinearon los planetas para tomar la difícil y dolorosa decisión de retirarse de los toros como torero en activo, mas no del mundo, donde seguirá inculcando sus conocimientos a las nuevas generaciones de aspirantes y novilleros para que aprendan más allá de los secretos y la técnica de la lidia, a ser y vivir en torero, indicó.



Apasionado por el arte de la fiesta de los toros, el espada se reconoció muy agradecido de poder encaminar e instruir a alrededor de 15 muchachos que tiene a su cargo en la escuela taurina de Aguascalientes; ahora el torero se muestra en la charla más maduro, más seguro y más centrado, quizás por el peso que le dan los años que enriquecen el conocimiento y afinan la sabiduría.



Los boletos en todas las localidades para esta sensacional corrida, se pueden conseguir en Superboletos.com y en las taquillas de la plaza.