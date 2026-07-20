La toma de protesta se realizó este lunes 20 de julio durante una sesión extraordinaria en el Auditorio Juan Antonio de la Fuente del Recinto de Juárez

Inicio / Coahuila / CCIH amplía su membresía con ocho investigadores y un honorario

El Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas amplió su comunidad académica con la incorporación de ocho miembros de número y un integrante honorario, reconocidos por sus trayectorias en la investigación, la docencia, la preservación documental, la arquitectura, la museografía y la divulgación de la historia regional.

La toma de protesta se realizó este lunes 20 de julio durante una sesión extraordinaria en el Auditorio Juan Antonio de la Fuente del Recinto de Juárez, en Saltillo, donde también fueron entregados los nombramientos correspondientes.

Como nuevos miembros de número ingresaron el diputado federal Rubén Moreira Valdez; el profesor Andrés Mendoza Salas; el historiador y museógrafo Ariel Gutiérrez Cabello; el arquitecto Arturo Villarreal Reyes; el arquitecto Mario Alberto Monjaraz de León; el historiador y docente Francisco de la Peña Saucedo; el director del Archivo General del Estado, Iván Vartan Muñoz Cotera; y el periodista y cronista Conrado Charles Medina.

Además, el ingeniero e historiador tamaulipeco Clemente Rendón de la Garza fue incorporado como miembro honorario por Tamaulipas.

Reconocen trayectorias culturales

El presidente del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, Arturo Berrueto González, destacó que los nuevos integrantes han desarrollado una trayectoria vinculada con el estudio y difusión de la historia, la protección de archivos y la conservación de la memoria colectiva.

Durante la ceremonia se resaltó el trabajo de Ariel Gutiérrez Cabello en la historia local y la museografía; la participación de Arturo Villarreal Reyes en proyectos relacionados con el patrimonio; la labor periodística y de crónica cotidiana de Conrado Charles Medina; así como la experiencia de Iván Vartan Muñoz Cotera en la protección y organización documental.

También se reconoció la trayectoria de Mario Alberto Monjaraz de León en la crónica y custodia de archivos, particularmente en Arteaga, y el trabajo de Francisco de la Peña Saucedo como historiador y docente.

Casi cinco décadas de investigación

El Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas cuenta con cerca de cinco décadas de actividad dedicada al estudio del pasado de la entidad, la publicación de investigaciones y la generación de espacios de análisis sobre la evolución política, social y cultural de Coahuila.

Durante el mensaje ofrecido a nombre de los nuevos integrantes, se subrayó la responsabilidad de los historiadores frente a los retos actuales del país y la importancia de que el conocimiento histórico trascienda los espacios académicos para llegar a nuevas generaciones.

La incorporación busca fortalecer las investigaciones, publicaciones y actividades de divulgación del Colegio, además de ampliar la colaboración entre historiadores, cronistas, docentes, periodistas y especialistas encargados de preservar los archivos y el patrimonio documental de Coahuila.