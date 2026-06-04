Juegazo, triunfo y título: Lechuzas de Leyes ganan en sóftbol

Las Lechuzas de Leyes, de la Facultad de Derecho y Criminología (FACDyC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León, escribieron historia, luego de conquistar el título de softbol varonil en la UANL por primera vez en 12 años.

El lanzador Ángel Valerio se erigió como la figura en el montículo, guiando a Leyes a un triunfo de 1-0 ante los Elefantes de la Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPyA).

Fue un duelo de pitcheo puro, donde Valerio se mostró dominante ante sus rivales.

La única carrera del duelo se dio en la cuarta entrada en los spikes de Alex Torres.

Leyes cerró una temporada de ensueño al coronarse invicto y dejando en el camino a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) en semifinales, y luego a FACPyA.

El experimentado manager, León Mario Morales, condujo al equipo al anhelado título.

En el cierre de Torneos Intrauniversitarios, Leyes se ha adjudicado varios títulos en diferentes disciplinas, ratificando su estatus de potencia.

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