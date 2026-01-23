Podcast
Deportes

Juegazo… pero pierde Sultanes Femenil por 1-0

Las regias debutan con derrota en la campaña 2026 de la LMS al caer ante Olmecas de Tabasco, rival al que enfrentan nuevamente hoy viernes en el Palacio Sultán

En un juegazo que duró una hora y 48 minutos, Sultanes Femenil debutó con derrota en la temporada regular de la campaña 2026 de la Liga Mexicana de Softbol al perder ayer jueves por la noche por 1-0 ante Olmecas de Tabasco, ante una buena entrada de 8,605 aficionados reunidos en la tribuna del Palacio Sultán.

Hoy viernes a las 20:00 horas será el segundo juego de la serie en el mismo escenario, con Sam Show en la loma de los disparos por Monterrey, y Dawn Bodrug en la serpentina por las tabasqueñas.

En el duelo de ayer se dio un gran duelo de pitcheo entre Payton Gottshal (del conjunto regio) y Dontaysha Gobourne (de kas Olmecas), al grado de que el encuentro se definió hasta la parte alta de la séptima entrada con cuadrangular de la japonesa Wakako Chikamoto, por el jardín derecho.

Gottshall solamente permitió tres imparables en labor de seis episodios y un tercio; la lanzadora Sam Show retiró los dos últimos outs del séptimo rollo.

Gobourne fue la pitcher ganadora al lanzar la ruta completa, las siete entradas, admitiendo solamente dos imparables, ponchó a 11 enemigas y otorgó cuatro bases por bolas.

Gobourne había retirado a ocho bateadoras rivales en fila, con un total de seis ponches, hasta que Guadalupe Piña le conectó el primer inatrapable del partido en el tercer episodio, con un toque de bola por la tercera base.

En el cierre del cuarto capítulo, Suka Van Gurp negoció la base por bolas, pero fue atrapada en segunda base en intento de robo.

Enseguida, Sam Show también recibió transferencia, pero el inning terminó al ser dominada Morgan Howe.

En el quinta inning, Alyssa García le puso fin a la cadena de 12 bateadoras retiradas en fila por la pitcher Gotthall, al conectar sencillo al jardín central.

La oportunidad para las visitantes terminó con jugada de doble play de la defensiva regia.

En el cierre del quinto rollo, Yarianna López Bossa abrió con sencillo, pero Erika García conectó elevado a la primera base, en otro intento de toque que terminó en doble matanza.

La jugada defensiva del día la realizó Van Gurp en el quinto rollo, al cortar un batazo al fondo del abanico y sacar en primera base a Diana Castillo.

FICHA

Softbol femenil
Liga Mexicana
Temporada 2026
Fase regular
Juego inaugural
Olmecas 1-0 Sultanes
Palacio Sultán

