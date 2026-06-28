El defensor Zeno Debast realizó su primera práctica con el grupo tras superar una lesión y mantiene la esperanza de reaparecer en el duelo ante Senegal

Inicio / Deportes / Jugador belga vuelve a entrenar y apunta a los dieciseisavos

El defensa central belga Zeno Debast, quien no ha disputado ningún partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido a una lesión, participó este domingo en su primera sesión de entrenamiento con la selección de Bélgica.

Debast se sometió el sábado a una resonancia magnética para evaluar la lesión en la pierna que sufrió el mes pasado mientras entrenaba con el Sporting de Lisboa. El jugador aseguró que el resultado fue positivo y que su recuperación avanza conforme a lo previsto.

"Todo va según lo previsto. Así que somos optimistas. Me siento bien. Hoy puedo participar en parte del entrenamiento", señaló el zaguero de 22 años.

Durante la práctica abierta a los medios, Debast trabajó inicialmente con el resto del plantel y posteriormente realizó ejercicios específicos junto a un preparador físico.

Sin el defensor, Bélgica inició su participación mundialista con dos empates y cerró la fase de grupos con una contundente victoria de 5-1 sobre Nueva Zelanda, resultado que le permitió avanzar como líder del Grupo G a los dieciseisavos de final.

El central admitió que ha sido complicado mantenerse al margen mientras sus compañeros competían, aunque valoró poder continuar su recuperación junto al equipo.

"Como jugador no es fácil ver a tu equipo entrenar y jugar sin poder participar, pero estoy agradecido de estar aquí y de poder trabajar en mi regreso", comentó.

Zeno Debast, quien suma 26 partidos con la selección belga y formó parte del plantel en el Mundial de Qatar 2022, evitó fijar una fecha para su regreso, ya que su prioridad es volver en plenitud física.

"Quiero estar al 100%. Es la única manera de ayudar al equipo. Si dependiera de mí, ya estaría en el campo. Vengo de una temporada dura, con algunas lesiones", afirmó.

Bélgica enfrentará el próximo miércoles a Senegal en Seattle por un lugar en los octavos de final. El conjunto africano llega motivado tras golear 5-0 a Irak, aunque Debast confía en que su selección mantenga el nivel mostrado en el cierre de la fase de grupos.